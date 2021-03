23/03/2021 - Memoria, Verdad, Justicia

Plantaron un árbol por el maestro desaparecido Isauro Arancibia

Se realizó un homenaje a la figura del maestro Isauro Arancibia, desaparecido por la última dictadura militar. Estudiantes de la Escuela Ricardo Gutiérrez, presentaron la escultura que realizaron y además se plantaron árboles en el predio en el marco de la campaña nacional “Plantamos Memoria” que busca sumar 30.000 árboles en todo el territorio nacional.

En esta fecha se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. Por su parte, el programa Educación y Memoria dependiente de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica busca poner en discusión la historia reciente y las temáticas relacionadas a los Derechos Humanos.

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, expresó: “Quiero destacar la conmovedora decisión de elegir los zapatos como símbolo. Representan a Arancibia en su lucha, su integridad y su ejemplo. Este homenaje, situado en el corazón del sistema educativo reconoce el inmenso legado de Arancibia y de los y las docentes víctimas del terrorismo de Estado. Ratifica también nuestro compromiso inclaudicable con las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Alejandro Garay, referente del Programa Educación y Memoria, señaló: “Nos encontramos a 45 años del Golpe. La propuesta este año tiene que ver con plantar memoria. Nos sumamos a las propuestas de Organismos Nacionales de Derechos Humanos y somos una de las provincias que se adhiere a la campaña de plantar un árbol por la Memoria de nuestro país. Elaboramos un proyecto que llegó a todas las escuelas de todos los niveles para que los niños, niñas, adolescentes y adultos puedan trabajar esta temática y finalizar este proyecto con la plantación de un árbol donde ellos quieran llevar a cabo este proyecto”.

En ese mismo sentido añadió: “Tuvimos una aceptación de las escuelas muy grande. Trabajamos con EducActiva y la gente de La Escuelita de Famaillá. Las escuelas recurrieron a nosotros para la búsqueda de plantines. Realizamos una articulación con la gente de Educación Artística. Inauguramos un monumento en honor a Arancibia”.

Jonás Pistán, ex estudiante de la Escuela Secundaria Ricardo Gutiérrez, dijo: “Vine a ver el monumento que hicimos con mis compañeros. Me trae muchos recuerdos, son ya cinco años de no estar en la escuela. Vienen porque me acuerdo del esfuerzo que pusimos. La parte negra de este monumento representa la época de la dictadura, la parte roja representa el derramamiento de sangre. Es un orgullo poder venir, ver el monumento y saber que va a quedar para otras generaciones”.

María Marta López, docente de la escuela Ricardo Gutiérrez, comunicó: “La idea era poder realizar después de tantos años, la inauguración del Monumento que realizaron los alumnos en el año 2016 en conmemoración al Maestro Isauro Arancibia. La obra se da en el marco de un proyecto llamado Huellas, que representa esa impronta artística que sale de las aulas y va a los lugares públicos. Estoy muy emocionada, no solo por lo que representa en sí, sino por el día”.