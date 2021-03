AMPLIAR Controles en la Terminal

22/03/2021 - Pandemia

Detectaron 45 casos de Covid-19 en tres contingentes estudiantiles

De Carlos Paz y Bariloche, alrededor de 200 alumnos regresaron a la provincia, donde debieron someterse a estrictos controles sanitarios que detectaron a los contagiados.

El Control Sanitario de Fronteras Terrestres controló el fin de semana alrededor de 200 jóvenes de los cuales 45 resultaron positivos. La responsable del área, María Lis Albano, habló al respecto y comentó: ¨Este fin de semana hemos recibido en total cuatro contingentes, el primero provenía de Villa Carlos Paz, con 48 niños de alrededor de 12 años, de los cuales sólo uno dio positivo para coronavirus".

En este sentido, la profesional señaló que se indicó aislamiento a todo el grupo y a sus familias por contacto estrecho y se los medicó con Ivermectina como tratamiento y profilaxis en el caso que correspondiese. "A estos pacientes les realiza el seguimiento médico el área operativa correspondiente al lugar donde viven, ya que pertenecen a las ciudades de Concepción y Monteros¨, dijo.

La coordinadora agregó que, del mismo contingente llegó otro grupo, donde no hubo ningún caso positivo, pero que serán controlados por las áreas operativas, debido a que compartieron algunas actividades en común durante el viaje.

Otro de los grupos que arribaron a Tucumán, también proveniente de Villa Carlos Paz, con 49 chicos, tuvo 9 de ellos con resultado positivo, y se procedió de la misma manera que con el primer grupo. En este caso, a quienes resultaron negativos para la enfermedad, se les recomendó un segundo hisopado a los 7 días para un control. De igual manera, estos son controlados por las áreas operativas del lugar donde viven.

¨El tercer grupo llegó desde Bariloche, con 49 personas, de los cuales 35 dieron positivos, se llevó a cabo a cabo el mismo protocolo de atención y seguimiento que los anteriormente mencionados, con aislamiento domiciliario para ellos y sus familias, suministro de Ivermectina y toma de segundo hisopado a los 7 días. Estos se realizarán en el hospital del Carmen,lugar que está preparado para recibir contingentes, aseguró Albano.

La referente agregó que, para todos los grupos, las indicaciones fueron las mismas: ante cualquier sintomatología concurrir a un consultorio de febriles o comunicarse con epidemiología.

Con respecto a cómo trabajan ante la llegada de un contingente, la doctora indicó: ¨ El colectivo llega a las plataformas señalizadas donde pueden estacionar, a todo el grupo completo incluidos coordinadores y choferes, se les toma temperatura, se los sanitiza, y se les hace una evaluación clínica por si se detecta algún síntoma durante la espera. Luego pasan al test de anosmia y, finalmente, se hisopa a todo el grupo por considerarse en ese momento grupo de riesgo por regresar de otra provincia¨.

¨Luego del resultado obtenido del test de antígeno se dividen positivos de negativos, se les indica el tratamiento correspondiente a cada uno y, en el caso de ser menores, los padres firman una declaración jurada para la realización del hisopado y se hacen responsables del aislamiento de sus hijos¨, aseveró.

Hasta el momento, la coordinadora aseguró que ninguno de los pasajeros pesquisados tuvo complicaciones: ¨Sólo sintomatología leve como dolor de cuerpo, de garganta y febrícula. De todos modos, todos conocen las pautas de alarma para dar aviso ante una complicación para realizar controles exhaustivos¨.

En relación a la información que manejan de ingresos y egresos de viajeros a la provincia, la referente reveló: ¨Estamos esperando más contingentes y, a partir del 1 de abril, partirá un número importante de grupos, lo cual nos parece grave, y tendremos que estar alertas al regreso de estos, teniendo en cuenta que el resultado hasta ahora es complicado¨.

Para finalizar, Albano recomendó específicamente a quienes tienen planes de viaje, que no los realicen, ya que es evidente que no hay control, que los chicos se sienten liberados, los protocolos no existen y los resultados están a la vista. ¨Y, para quienes van a viajar, que extremen las medidas de protección. La única manera de frenar la cantidad de contagios que hay actualmente en la provincia, que son muchos, es respetando y siendo responsables como ciudadanos¨, cerró.