AMPLIAR Fernando De La Silva

19/03/2021 - Teniente de Fragata Fernando Milton De La Silva

"Me gustaría seguir afianzando mi conocimiento antártico, participando de campañas en el mar"

El Teniente de Fragata Fernando Milton De La Silva conoció la Armada Argentina a través de sus amigos para, más tarde, decidir ser parte de la Institución. Hace 12 años que es marino y navegó muchas millas en aguas antárticas. Hoy es Jefe de Artillería a bordo del destructor ARA “La Argentina”, buque que realiza patrullado marítimo en defensa de los intereses argentinos en el mar.

Fernando De La Silva contó que su familia está constituida por sus padres y 3 hermanos, siendo él el hermano del medio. Sin familiares en la Fuerza, ya que su papá es comerciante y su madre ama de casa, decidió ingresar a la Armada Argentina motivado por amigos, quienes le propusieron acercarse a la Delegación Naval de su provincia y averiguar todo la referente a la carrera naval.

“Las vivencias y los desafíos en la Fuerza --que me contaron en la Delegación de Tucumán-- fueron el puntapié para entusiasmarme y dedicar mi vida al mar, ingresando en el 2009”, introdujo. Recuerda haber viajado con amigos y que su padre lo acompañó a tomar el ferry que lo trasladaría hacia la Escuela Naval Militar (ESNM) en Río Santiago; allí supo que ingresaba en un mundo que desconocía.

“Solo conocía el mar, me atraía la náutica de chico y seguí con remo en la ESNM, pero el desarraigo es lo que más cuesta al principio y adaptarse a lo nuevo, física y académicamente; uno comienza a embarcar y hacer navegaciones”, sostuvo.

También reveló que el momento de egreso para un Guardiamarina es significativo, porque finaliza su último año de formación a bordo de la fragata ARA “Libertad” donde ponen en práctica todo lo aprendido en las aulas, aunque agregó que igual de significativo fue para él el programa “Conocer para Defender”.

“El Viaje de Instrucción a bordo de la ‘Libertad’ se desarrolló por el continente americano en el 2014 y coincidió con el ‘Velas Latinoamérica’, un importante encuentro náutico en el que disfrutamos el intercambio con marinos de Armadas extranjeras”, enfatizó.

Anterior al embarco en la fragata, con sus compañeros de promoción realizó un viaje al interior del país donde recorrieron varias provincias en el marco del programa “Conocer para Defender”. “Fue muy bueno, visitamos muchas provincias y nos interiorizamos sobre su historia, su gente y la cultura autóctona, además de conocer los hermosos paisajes de la Argentina”, destacó.

Un sanmiguelino en la Armada Argentina

Sus recuerdos de San Miguel son los de salir a jugar al aire libre y a la pelota con amigos; en su infancia también hizo artes marciales. “Recuerdo la libertad y la seguridad de moverse tranquilo por las calles de mi barrio”, dijo. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio católico Don Orione de San Miguel.

Egresado como oficial de Marina, Fernando De La Silva comienza a palpitar su carrera. Su primer destino fue en el transporte ARA “Canal Beagle” donde realizó la Campaña Antártica de Verano 2014-2015, y asegura que estuvo muy contento de vivirla en sus primeros años de Armada: “Fue muy satisfactoria la campaña profesionalmente, dado que su propósito es importante y positivo a nivel internacional”.

Luego fue destinado a la corbeta ARA “Gómez Roca” y, más tarde, continuó estudiando en la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA) en la Base Naval Puerto Belgrano donde se especializó en Artillería. “No sólo me gusta el resultado del trabajo sino el transcurso y proceso del mismo, y la calidad del recurso humano de todo el personal de Artillería”, contó sobre la elección de su especialidad.

“En el aviso ARA ‘Gurruchaga’ --buque veterano de la Guerra de Malvinas fue parte de su tripulación con mucho sentimiento patriótico, dijo-- fui Jefe del Departamento Cubierta y aprendí mucho sobre administración y conducción de personal.”

Después fue destinado al buque logístico ARA “Patagonia” y fue comisionado al aviso ARA “Islas Malvinas” que realizó Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) con la Armada de Chile.

Hoy se encuentra en el destructor ARA “La Argentina” con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, buque que realiza navegaciones de control y vigilancia de la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional. El Teniente de Fragata Fernando Milton De La Silva es Jefe de Artillería y encargado de la Sala de Armas.

Puesto a reflexionar sobre la Armada Argentina, la definió como una Institución que alberga muchas profesiones, “es una carrera no tan visible a la mayoría de los ciudadanos porque no se conoce en profundidad el trabajo que se realiza y el sacrificio que conlleva la profesión, pero no deja de ser una carrera al servicio del prójimo y es una gran satisfacción ser parte de ella”.

“En mi carrera, la anécdota que ha marcado un antes y un después, fue la primera vez que participé en la realización de un tiro naval, en mi paso por la ESOA”, aseguró el artillero. En cuanto al futuro dijo: “Me gustaría seguir afianzando mi conocimiento antártico participando de campañas y patrullas, y así como seguir permaneciendo en los buques de la Flota de Mar”.