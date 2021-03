18/03/2021 - Pablo Yedlin

"La oposición quiere confundir a la población con las vacunas"

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) dijo este jueves que la oposición quiere "confundir a la población" en relación a la provisión de vacunas contra el coronavirus y afirmó que "no es verdad que no se compran" sino que "no nos llegan" por las dificultades de producción y distribución que existen en todo el mundo.

"La segunda ola era esperable, lo que no era esperable era la falta en la escala de producción de vacunas" a nivel mundial, dijo Yedlin en declaraciones a la radio online Futurock, en las que rechazó los cuestionamientos hechos al Gobierno nacional por la adquisición de vacunas.

"Se quiere confundir a la población: no es verdad que no se compran, no nos llegan. Hay países a los que no les llega ninguna dosis", añadió el legislador. Al ser consultado sobre la propuesta de algunos referentes de la oposición para impulsar la compra de vacunas de manera privada, Yedlin sostuvo: "Es falso hacerle hacerle creer a la población que los gobiernos provinciales o las farmacias puedan comprar vacunas". "Nadie prohíbe que los estados provinciales o que las empresas privadas compren vacunas, pero las vacunas Covid no están aprobadas para su compra-venta. Son vacunas autorizadas por protocolos de emergencia", explicó el legislador.

"Es absolutamente político y falaz: detrás de este proyecto de norma lo que se quiere es confundir. No es verdad que no se compran, no nos llegan, hay países que no les llegan ninguna dosis", señaló el diputado nacional. Y añadió: "Tenemos demoras pero se quiere hacer creer a la población que aquellos que tengan plata la van a poder comprar".

El gobierno porteño justificó las vacunas vip para las prepagas Sin embargo, Yedlin dijo que "es probable que el año que viene se pueda elegir y comprar vacunas en las farmacias pero hoy, en este mes que es duro, no hay donde se pueda salir a comprar, ni nosotros ni las provincias, ni los privados, ni la Nación".

En otro orden, y en torno a la situación actual, Yedlin consideró que "no hay ninguna duda de que el Hemisferio Sur va a tener su segunda ola" y añadió: "La segunda ola era esperable, teniendo en cuenta lo que sucedió en Europa, lo que no era esperable era lamentablemente la cantidad de vacunas que habíamos precontratado". "Pero, lamentablemente, la mayoría de la industria farmacéutica, no estuvo a la altura de la escala de producción en ninguno de los laboratorios del mundo", aseveró Yedlin, al poner de relieve que "hay casi 85 países sin ninguna vacuna".