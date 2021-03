AMPLIAR Senadores tacha por golpista a la OEA

17/03/2021 - Golpista

Senado rechazó la injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia

La Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles una declaración camaral que rechaza de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas e injerencistas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia.

Ex presidente contra Almagro El abogado y expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó este miércoles que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no permite atender casos a conveniencia política como intenta hacer la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el caso boliviano. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en un destacado, que “será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales”.

“Estamos emitiendo esta declaración camaral porque no necesitamos de ninguna institución foránea, de organismo internacional que pueda inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Nosotros como país estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades que hayan cometido un delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes”, manifestó el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez.

Rodríguez, lamentó que Almagro actué como vocero de políticos de derecha de nuestro país utilizando con este fin a un organismo internacional como es la OEA, desvirtuando su verdadero rol.

“Almagro no se ha expresado en los momentos más delicados y luctuosos que hubo en nuestro país en la gestión del gobierno de (Jeanine) Áñez y de repente ahora de manera unilateral emite un comunicado incluso inclinado a una posición política, no solamente de Bolivia sino de Venezuela, Cuba, Nicaragua y de muchos países que no comulgan con su tendencia ideológica y está demostrando que la OEA tiene una posición de vocero político de muchos de la derecha en nuestro país, algo que no debe suceder sin duda”, señaló.

La primera autoridad de la Cámara Alta, al referirse a los procesos penales instaurados en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y exministros del gobierno de facto, dijo que se solicitará la garantía de un debido proceso y aseguró que existe predisposición de fiscalizar la investigación.

En este sentido, el jefe de la bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Flores, anunció que se fiscalizará el proceso de investigación del caso golpe de Estado.

“Hoy hemos decidido no solamente aprobar la declaración camaral, sino también fiscalizar que se lleve ordenadamente con el cumplimiento de las leyes toda la aclaración de lo sucedido el 2019 y el 2020”, finalizó.