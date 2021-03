12/03/2021 - Municipalidad capitalina

Marcharon para pedir que no cierren el Mercado del Norte

Los puesteros del Mercado del Norte se concentraron en el Mercado del Norte y desde allí se movilizaron hasta la municipalidad. Piden ser reubicados

Los puesteros del Mercado del Norte siguen con sus reclamos, tras conocerse días atrás la clausura y luego la orden de desalojo del edificio por riesgos de derrumbes. Todo comenzó el viernes pasado cuando hubo desprendimientos de material en dos columnas del mercado, ubicadas sobre calle Mendoza, según informó LV12

A partir de ese momento se cerró el mercado y comenzaron trabajos de apuntalamiento de los dos pilares afectados. Al mismo tiempo se fue elaborando un informe técnico respecto a el estado que presenta el edificio. El Mercado del Norte tiene más de 80 años de existencia. Fue inaugurado en el año 1.939. Actualmente desempeñaban sus tareas habituales en ese lugar cerca de 100 puesteros.

En la mañana de este viernes, los puesteros se movilizaron hasta la sede de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para reclamar por los 800 puestos de trabajo que se pierden con el cierre del edificio. Hicieron una parada en Plaza Independencia. y luego continuaron hasta 9 de Julio y Lavalle. Los puesteros se quejan de que no tienen ninguna respuesta por parte de la Municipalidad, respecto a qué pasará con sus fuente de trabajo ante el cierre del mercado. Luis, propietario de una pescadería en el Mercado del Norte contó en LV12 que tras la orden de desalojo, pudo retirar los alimentos perecederos pero no así el resto de las herramientas de trabajo del local. Y además reclamó a los funcionarios municipales: "nunca nos han querido atender. Ellos han tomado una decisión muy a la ligera. Acá no hay peligro de derrumbe de ninguna clase". "Estamos complicados, no sabemos que rumbo tomar", dijo por su parte José, un puestero que lleva 40 años de trabajo en el Mercado. Desde la Municipalidad aseguran que presentaron un proyecto de revalorización del edificio a la Secretaría de obras Pública de la Nación.

¿Cómo será el desalojo?

En el lugar, el Jefe de la Unidad Regional Capital, Comisario Mayor, Ricardo Fresneda, informó cómo se inició el proceso de evacuación de los puesteros que reclamaban la reapertura del mercado y que se encontraban en las instalaciones del inmueble. Fresneda explicó que en primera instancia se notificó de la orden judicial de desalojo a los comerciantes, a través de la abogada que los representa. Posteriormente, "las actuaciones fueron derivadas a la sede de tribunales donde ya había una orden judicial de que se allane y se trate en forma pacífica de que estas personas se retiren, pero no fue necesario llevarlo a cabo".

Según el Comisario, "bajo el consenso y el diálogo se logró que estas personas, en horas tempranas, accedieran a salir del lugar y desocuparan las instalaciones". Tras el desalojo de los comerciantes, la justicia dispuso la elaboración de un plan de evacuación para que los puesteros puedan retirar, garantizado su seguridad, la mercadería y herramientas de trabajo que se encuentran en el lugar. "La Fiscalía de Turno dispuso, a través de la Policía de Tucumán, que se trabaje con un plan de evacuación en lo que hace a la seguridad que se le brindará al municipio para colaborar con la finalidad de que estas personas retiren sus materiales o mercaderías y herramientas de trabajo en forma ordenada y coordinada", indicó Fresneda.

Además, indicó que "el Departamento de Operaciones Policiales solicitará todas las medidas de seguridad necesarias como ser ambulancias, camiones de Bomberos, Defensa Civil, provincial y municipal, para poder brindar tranquilidad a la gente de que esta evacuación se lleve en forma normal". Consultado por el tiempo que implicará el desalojo total del Mercado del Norte, Fresneda no pudo dar precisiones y dijo que dependerá de la organización que planifique la Municipalidad. "Hay negocios que tienen cámaras frigoríficas y mucha mercadería lo que implica que el desarme llevará unos días", concluyó.