11/03/2021 - En General

Pacientes en lista de espera de trasplante son vacunados contra el Covid-19

La ministra de Salud destacó la importancia de inmunizar a las personas que pueden ser llamadas en cualquier momento para ser trasplantada.

“Estamos dando la dosis a aquellos pacientes que están en diálisis renal para ser trasplantados. El objetivo es protegerlos, evitar que se contagien y cuidar su salud. En este contexto, en el que estas personas pueden ser llamadas en cualquier momento para ser trasplantadas, es importante tenerlas inmunizadas”, manifestó la titular de la cartera sanitaria, a la vez que resaltó que Tucumán es la única provincia que empezó con un Programa Provincial de Vacunación para Pacientes Trasplantados y que además hoy comenzaron con aquellos que están en lista de espera. “Hoy estamos dando un paso importante en esta campaña de inmunización”, agregó.

Durante su recorrido, la funcionaria escuchó las distintas voces de los protagonistas, una de ellas fue la de Soledad, la primera trasplantada en la provincia en 2012 en el hospital Padilla. “Nos contó a todos cómo fue el proceso y lo importante que es el antes y el después. La situación de una diálisis permanente es compleja. Muchas de las actividades cotidianas no las pueden hacer, por lo que ella se refirió a cómo cambió su vida luego de su trasplante renal. Lo que nosotros recomendamos, con el equipo de especialistas de la doctora Mara Del Pino, referente del Programa Provincial de Salud Renal, es hacer la prevención primaria, lo que significa cuidar nuestro riñón, la presión renal, glucemia, tomar mucha agua, tener una dieta equilibrada, entre otros cuidados”, manifestó la ministra.

El director de CUCAITUC, Aldo Bunader, destacó que el Ministerio de Salud decidió ampliar el plan de vacunación con el fin de que no solo sea para los trasplantados, sino también para aquellos pacientes que están en lista de espera. “Muchos de ellos están en condiciones sanitarias deficientes porque están inmunodeprimidos, están con medicación y esperando el trasplante, por lo que cuidamos que no se infecten con el virus antes de la operación. Es por eso que juntamos pacientes trasplantados con los que están en lista de espera”, explicó.

Además, el profesional contó que también dieron charlas con el fin de incentivar a los pacientes. “Muchos de ellos mostraron y contaron su experiencia a personas que están en lista de espera con el objetivo de bajar su ansiedad y mejorar la espera. Hoy, en el Día Mundial del Riñón, es importante indicar que en Tucumán tenemos una gran incidencia de pacientes con insuficiencia renal ya que predominan las enfermedades prevalentes como la diabetes, la hipertensión, la falta de ejercicio, entre otras; por lo que estamos tratando de incentivar a la población a mejorar su calidad de vida, su alimentación, de hacer controles y consultas con los profesionales y así disminuir la cantidad de enfermos renales”, se explayó.

Experiencias que dan fuerzas

María Soledad Ortiz fue la primera en recibir un trasplante en un hospital público, luego de seis años y medio en diálisis. “En ese tiempo había muy pocos trasplantes, ya que solo se hacían en la parte privada. Justo cuando me tocó a mí se creó la Unidad de Trasplante en el hospital Padilla en 2012, eso fue un milagro y un gran avance. Muchas personas aún tienen esos tabúes en los que cree que si no tienen una obra social no podrán ser trasplantados. Yo lo logré y fui operada en un hospital público con una excelente atención por parte de todos los médicos y enfermeros”, destacó, a la vez que remarcó que el Ministerio de Salud nunca la abandonó: “Hace 8 años y medio que me trasplantaron y pude hacer mi vida de manera normal, viajé a muchos lugares que antes no podía, pude terminar de criar a mis dos hijos y tengo una vida plena y normal, obviamente con los cuidados y controles de los médicos. Hoy estoy muy agradecida con esta oportunidad de poder recibir esta vacuna, me siento privilegiada”.

Carlos Vildoza (59), paciente que se encuentra en lista de espera para trasplante renal, indicó que hace año y medio que se encuentra en diálisis. “El Ministerio tomó la decisión de inmunizar a todas aquellas personas que fueron trasplantadas o están en lista de espera para que en el caso de que surja la oportunidad de hacer el trasplante, estén en condiciones de salud necesaria y no haya riesgos al momento de la operación”, expresó.

Manifestó también que la atención fue muy cuidada ya que se desarrollaron de manera minuciosa las medidas de bioseguridad: “Nos recibieron de una forma excelente, se dieron los turnos como corresponden y se tomaron todas las medidas de cuidado como el distanciamiento social, ya que nos hicieron pasar en grupo y en diferentes sectores. Además nos preguntaron si teníamos signos asociados al covid-19 ya que eso tiene incidencia directa para ser o no vacunados. Por último nos entregaron un carnet donde está anotado qué tipo de vacuna tenemos, cuándo debemos regresar para la segunda dosis y ante cualquier síntoma que pudiéramos llegar a tener asociado a la vacuna nos dieron un número para llamar”.

Por último, Carlos recomendó: “Siempre hay que inmunizarse. Soy pro vacuna porque no solo nos cuidamos a nosotros, sino que también lo hacemos con los que están a nuestro alrededor”.