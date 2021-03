AMPLIAR Carrera marcó un golazo

10/03/2021 - Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó y ya piensa en River

Los dirigidos por Omar De Felippe derrotaron 3-0 a Comunicaciones en cancha de Instituto de Córdoba. En la próxima ronda se medirán contra los de Núñez.

Atlético Tucumán obtuvo un amplio triunfo 3-0 sobre Comunicaciones, de la Primera B, resultado que le permitió acceder a los 16vos. de final de la Copa Argentina.

En el estadio Juan Domingo Perón, de la ciudad de Cordoba, el conjunto 'decano' consumó una clara victoria con los tantos marcados por Ramiro Carrera (St. 2m.), Augusto Lotti (St. 16m.) y Javier Toledo (St. 44m.

De este modo, el elenco dirigido por Omar De Felippe será adversario en la próxima instancia del campeón vigente, River Plate, que dejó en el camino a Defensores del Pronunciamiento (4-0

Atlético Tucumán plasmó la superioridad en la segunda parte, cuando sacó provecho de su mayor jerarquía colectiva y del rodaje ya experimentado, a partir de que empezó la disputa de la Copa de la Liga Profesional (LPF

Comunicaciones había sido un digno rival durante los 45 minutos iniciales, en los que dividió la posesión del balón y hasta se animó a llegar con riesgo hacia la valla defendida por Tomás Marchiori, sustituto del habitual titular Cristian Lucchett

Pero el golazo de Carrera, apenas comenzado el complemento, abrió la cuenta e inclinó la balanza en favor de los tucumano

Sobre los 16, una maniobra derivada de un saque lateral encontró a Carrera (la figura de la cancha) en posición propicia para mandar un buscapié que fue conectado por Lott

Y sobre el cierre casi, el goleador Toledo "pescó" una pelota suelta para darle cifras concluyentes a la victori

Síntesis

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Gustavo Toledo, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Agustín Lagos, Cristian Erbes, Nicolás Aguirre y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felipp

Comunicaciones: Leandro De Bórtoli; Lucas Reynoso, Maximiliano García, Lucas Banegas y Rodrigo Ayala; Marcelo Scatolaro y Martín Palisi; Nicolás Nóbile, Angel Luna y Rodrigo Acosta; Emanuel Zagert. DT: Jorge Vivald

Goles en el segundo tiempo: 2m. Carrera (AT); 16m. Lotti (AT); 43m. Javier Toledo (A

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Ivo Kestler por Scatolaro (C); 24m. Guillermo Acosta por G. Toledo y Oscar Junior Benítez por Lotti (AT); 25m. Santiago Tossi por R. Acosta, Matías Ruiz Sosa por Nóbile y Diego Nakache por Luna (C); 33m. Nicolás Laméndola por Carrera y Franco Mussis por Aguirre (AT); Jorge González por Zagert (C); 38m. Javier Toledo por Erbes (AT

Amonestados: Palisi y Kestler (

Arbitro: Yael Falcón Pére

