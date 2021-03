10/03/2021 - Recitales

Realizarán una gran noche de blues por Eric Clapton en el San Martín

El espectáculo se realizará el sábado 13 de marzo, a las 20.30, en el marco del Ciclo de Música que organiza el Ente Cultural en el Teatro San Martín, bajo las medidas establecidas por el COE.

Daniel Amani, Santiago Caminos, Chechi Bazzano, destacados guitarristas y cantantes de nuestro medio, junto a la banda Midnight Blues le rendirán un tributo al músico británico Eric Clapton, uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de todos los tiempos.

El espectáculo se realizará el sábado 13 de marzo, a las 20.30, en el marco del Ciclo de Música que organiza el Ente Cultural en el Teatro San Martín, bajo las medidas establecidas por el COE.

La entrada general es de $400; jubilados y estudiantes $300.

“Hoochie Coochie Man”, “Wonderful tonight”, “Have you ever loved a woman”, “Cocaine”, algunos de los emblemáticos temas de Clapton, forman parte del repertorio que los músicos rememorarán, con la participación de Isaac Llovera (teclados y coros) y Matthías Agüero Hinz (bajo).

“Particularmente aprendí mucho de Clapton a los 22 años cuando sacó el disco ‘Just One Night’, de ahí salió mi forma de cantar blues, mi manera de ver la guitarra, los acordes, la elección de los temas, la inflexión de la voz y el sentimiento”, señala Santiago Caminos, cantante y guitarrista de Tripas Calientes, banda the blues y rock and roll que sacó 3 álbumes y toca y graba con grandes músicos del país como banda telonera y acompañante. Entre ellos, David Lebón, Luis Robinson, Botafogo, Marcelo Roascio y Cristina Dall.

“Clapton es uno de los mejores guitarristas y es lo que vamos a tratar de revivir con temas como ‘Have you ever loved a woman’. No somos una banda tributo sino que hacemos un homenaje a ese gran artista”, precisó Chechi Bazzano, el también guitarrista de Tripas Calientes. Comenzó su carrera en Azul, Buenos Aires, con un grupo vocal en el año 1978. En Tucumán integró formaciones tales como Fuzz, Sistema K, Ticket, Labanda, La Banda de Rock and Roll, Flux, con Emanuel Ortega, Los Peces Gordos, Sargento Cruel y, actualmente, también C Nota. Paralelamente a estos proyectos tuvo la posibilidad de compartir escenario y acompañar a artistas como: Baglieto/Vitale, Cristina Dall, Luis Robinson, Luciano Napolitano, Débora Dixon, Willy Crook, David Lebón, Claudia Puyó, Diego Mizrahi, Botafogo, entre otros.

Amani, el tercer guitarrista del Tributo a Clapton, se inició en 1985 en HADES, banda de Hard Rock en la cual estuvo hasta 1992; con ella participó en un disco compilado de bandas nacionales seleccionadas en todo el país. Años más tarde, fue integrante de Trilogía presentándose en numerosos festivales en distintas partes de la República Argentina, por caso, Cosquín Rock (2003); Gira Norte en Tucumán y con Divididos en Amaicha del Valle (2006). En el año 2016 tuvo la oportunidad, a través de un concurso del diario La Gaceta, de tocar con la banda mejicana Maná. Actualmente es guitarrista y cantante en Midnight Blues, junto a Matthías Agüero Hinz y Nicolás Tula Rizo (teclados).