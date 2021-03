09/03/2021 - Interna peronista

"Los trapitos sucios se lavan adentro"

El mandatario se refirió a la polémica elección del Defensor del Pueblo, el lunes en sesión legislativa. "Algunos legisladores me manifestaron que no van a tolerar que colegas del propio bloque critiquen al gobernador", por lo que decidieron formar otro espacio dentro del oficialismo denominado "Lealtad Peronista".

El gobernador Juan Manzur admitió que hubo un quiebre en el peronismo, aunque aclaró que la ruptura se había dado dentro del ámbito legislativo. Sus declaraciones fueron en base a la sesión legislativa de ayer lunes, donde se eligió nuevo Defensor del Pueblo en Tucumán.

De todas formas el titular del Ejecutivo aseguró que el seguirá trabajando para los tucumanos porque para eso lo eligieron.

"Hay que trabajar hacia adelante. Yo no estoy aquí para marcar una cosa u otra. Somos todos grandes. Voy a cumplir con mi palabra y el compromiso con los tucumanos. Hay cuestiones que son menores y hoy me quedo con mejorar la seguridad, algo que me pidió el presidente Alberto Fernándeza por eso nos visita hoy la ministra Frederick porque tenemos que ver de que manera resolvemos. Esa es la misión".

“Varios legisladores me transmitieron que no podían seguir compartiendo el mismo bloque, cuando había parlamentarios oficialistas que públicamente salían y criticaban al gobernador de la provincia”, expresó el mandatario en rueda de prensa.

El titular de la Casa de Gobierno estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en el marco de la entrega de viviendas en Manantial Sur.

“Los legisladores me dijeron que no se sentían cómodos, que no podían seguir perteneciendo a este espacio y que iban a formar otro (Lealtad Peronista), en el cual estarían representados los que apoyaban al Gobernador”, manifestó.

“Como siempre se hace, si tenemos una situación difícil dentro de nuestro espacio político, como se dice vulgarmente, los trapitos sucios se lavan adentro" y agregó: "Entiendo a los legisladores que formaron este bloque”, expresó.

Manzur también dijo que podría recibir al vicegobernador Osvaldo Jaldo después de la polémica sesión en la Legislatura. “Seguramente vamos a juntarnos en las próximas semanas”, señaló.

Ante la consulta sobre las versiones y acusaciones de supuestas negociaciones y compra de votos en la Cámara, el Gobernador dijo que se trataría de un delito. “Si ha habido dentro de la Legislatura la compra de votos de la oposición para que elijan a un determinado candidato, alguien tendría que presentarse a denunciarla”, enfatizó.

Manzur dijo que habrá más cambios en la estructura del Gobierno, luego de la salida de Agustín “Tin” Fernández de la Secretaría de Gobierno. “Sabe la cantidad de funcionario que hay… Yo no corro a nadie. Si hay gente que no está cómoda...”, expresó sonriendo. Al final, levantó las manos e hizo la señal del peronismo.