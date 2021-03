AMPLIAR Dai Albertus Paz tras la denuncia

05/03/2021 - Violencia de género

Una periodista denunció que un ex jefe la violó

Dai Albertus Paz, una joven tucumana, asegura haber sido víctima de violación por parte de su exjefe, ocurrido en 2016, cuando ella trabajaba para AC Contenidos. “Fui violada dos veces por Cristian Argañaraz”, denunció.

Detalles.

Dai Albertus Paz es licenciada en Comunicación Social, estudió y trabajó en Tucumán, pero en la actualidad reside en Buenos Aires. Se fue de la provincia y se alejó de sus seres queridos debido al temor. La joven denunció que en octubre de 2016, su jefe en ese momento la secuestró y la violó en dos ocasiones.

Según el relato de la joven, la primera violación ocurrió el 6 de octubre de ese año, luego de la inauguración de un importante gimnasio de la Capital tucumana. “Ocurrió el 6 de octubre de 2016, trabajando para AC Contenidos, la firma de Cristian Argañaraz y su esposa periodista.

Después de un evento para un importante gimnasio, él –por Argañaraz- se ofreció acercarnos. Yo pensé que me iba a llevar hasta el trabajo de mi papá, pero me llevó a un lugar que tenía un estacionamiento subterraneo y me violó”, relató en diálogo con Radio Prensa, momentos después de oficializar la denuncia en Tribunales.

El segundo ataque habría ocurrido unas semanas después en el parque 9 de Julio. “Un día que yo iba al centro a cubrir un evento, me metí en un café porque estaba temprano. En ese café estaba él. Me subió a su auto, me llevó al parque 9 de Julio y me violó. Su idea era tratarme como una p… del parque”, relató, según el portal primerafuente.com.ar.

Después de ese día, Daiana comenzó a inventar excusas para no volver a trabajar, hasta que finalmente se decidió a irse de la provincia. "No soportaba caminar por las calles de Tucumán, mirar para atrás y pensar que el venía por detrás, esperándome", agregó.

La denunciante concretó la demanda ayer viernes en la Fiscalía de Delitos Sexuales, acompañada por organizaciones feministas y por la Comisión de Mujeres de la APT, quienes la instruyeron desde que se animó a contar su historia. “Me costó mucho hablar, me costó más de 4 años poder hacer la denuncia. Tenía tanto miedo que tenía que pedirle a mi esposo que me acompañe al baño porque siento que él está ahí, esperándome”, agregó.

Ni bien se conoció que la mujer realizaría la presentación en la Justicia, el abogado Gustavo Morales, quien habría asumido la defensa de Argañaraz, brindó declaraciones a la prensa en donde aseguró que el perfil de la denunciante no se ajusta al de una víctima de abuso, e incluso lo comparó con el pedido que hizo para que el senador José Alperovich fuera destituido del Senado luego de conocerse la denuncia de su sobrina segunda. Además, deslizó que Albertus Paz buscaría un rédito económico.

Sobre esta situación, la denunciante fue tajante: “Las mujeres abusadas no buscamos plata, buscamos Justicia. De ninguna manera estoy buscando un rédito económico con esto”.

“Cuando vine a hacer la denuncia, su abogado me amedrentó para que no diga su nombre. No me voy a arrepentir. Es un violador y va a pagar en la Justicia. Fui víctima de persecución y acoso, por eso me tuve que ir a Buenos Aires. Me costó mucho hablar, pero no me voy a arrepentir, no voy a dar marcha atrás”, sentenció.