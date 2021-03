AMPLIAR En el último encuentro ambos equipos empataron

05/03/2021 - Copa de la Liga

El Decano buscará su primer triunfo ante el Granate

Lanús y Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado desde las 19:20 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, por la fecha 4 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. De Felippe expresó que "necesitamos tener más continuidad en el juego"

Después de la última práctica en Tucumán, Omar De Felippe dejó algunos conceptos sobre el partido que se viene ante el Granate y el presente del equipo en el torneo. "Lanús es un equipo que se hace fuerte de local, tiene una mezcla de juventud con gente de experiencia. Sabemos que va a ser duro y trataremos de imponer nuestro juego y no la dinámica que nos propongan por afuera", aseguró el técnico, quien también valoró la entrega de sus dirigidos en el partido frente a Huracán y expresó: "Estamos con confianza, hubo un envión anímico importante por lo que mostró el equipo con dos jugadores menos. Los que quedaron adentro se comportaron como leones".

Asimismo, De Felippe se refirió al funcionamiento del equipo. "En el juego, necesitamos tener más continuidad, porque estamos bien 35 o 40 minutos, pero después nos cuesta en lo que sigue del partido. Imaginamos que cuando tengamos el ritmo adecuado, podremos prolongar el tiempo de buen juego. Hay que tratar de mantener ese camino y que el equipo empiece a manejar ciertas situaciones para sostener esa forma de jugar", explicó.

El entrenador de Atlético Tucumán es consciente que deben seguir trabajando para corregir algunos aspectos. "Tenemos algunas cuestiones por mejorar porque nos están convirtiendo mucho. Generalmente nuestros equipos son duros para que nos conviertan. Nos cabecearon mucho en las pelotas paradas y estamos tratando de buscarle la vuelta para que eso no suceda porque tenemos buena altura, es una cuestión a mejorar".

Por último, hizo referencia a las expulsiones que sufrió el equipo en el último encuentro y lo que resta jugar ante Huracán. "Hablamos con los jugadores de la expulsiones, esperamos que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, jugar 20 minutos que faltan con dos jugadores menos no va a ser fácil, así que esperemos que esto no vuelva a suceder", concluyó De Felippe.

Probable formación de Lanús

Lautaro Morales; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Pedro De La Vega, Facundo Quignon, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Probable formación de Atlético Tucumán

Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz, Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Franco Mussis, Nicolás Aguirre, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

LOS DATOS DE LANUS – ATLÉTICO TUCUMÁN

Hora: 19:20

TV: FOX Sports Premium. ESPN. TV Pública.

Árbitro: Pablo Dóvalo

EL HISTORIAL ENTRE LANUS Y ATLÉTICO TUCUMÁN

Lanús ganó 4 partidos

Atlético Tucumán ganó 0 partidos

Empataron 4 partidos

Ultimo enfrentamiento: Atlético Tucumán 2 – 2 Lanús (22/2/20 por la Fecha 21 de la Superliga)