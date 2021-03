AMPLIAR Apertura de sesiones ordinarias

01/03/2021 - Apertura de sesiones

Alfaro brindó un mensaje conciliador y destacó el diálogo institucional

Además, durante la apertura de las sesiones ordinarias, el intendente destacó la labor en materia sanitaria en el marco de la pandemia, anunció obras de infraestructura y un proyecto alternativo para el transporte público.

El intendente Germán Alfaro, en un tono conciliador, destacó el diálogo institucional con el gobernador, Juan Manzur, a partir de la gestión de la pandemia de coronavirus. También prometió que en el microcentro habrá un nuevo concepto comercial, a cielo abierto y con polos gastronómicos.

"Nuestra ciudad no ha permanecido ajena a la pandemia y sus consecuencias a nivel sanitario, económico y social. Si en Alemania se estaban administrando respiradores con criterios de racionalización, qué podíamos esperar para los sistemas más endebles como los de Latinoamérica…?", planteó casi al inicio de su discurso ante el Concejo Deliberante. También aclaró que las decisiones políticas respecto de la pandemia las tomó el mandatario provincial.

"Una crisis se administra verticalizando las decisiones. Era obvio que esas decisiones debían estar en cabeza del gobernador, no solo por su rango de máxima autoridad de la provincia, que por sí solo bastaba para conducir esa coyuntura, sino por su condición de médico sanitarista, por haber sido Ministro de Salud de la Nación", advirtió.

Luego, ponderó el diálogo entablado. "Hemos sido capaces de dejar de lado las diferencias ideológicas o partidarias, para dar lugar a canales de diálogo y a la generación de consensos, tan reclamados por los ciudadanos. Inmediatamente nos pusimos a su disposición y acatamos todo lo que nos solicitó que hiciéramos", expuso.

Y alertó: "esto no quiere decir que vayan a desaparecer las diferencias políticas entre nuestro Municipio y el Gobierno provincial, sino que buscaremos que nuestras críticas y nuestros pedidos y también los planteos de las autoridades provinciales, circulen por los canales del enriquecimiento colectivo".

Una crítica explícita planteó Alfaro, y fue hacia los sectores que administran el transporte público de pasajeros. "Muchos sectores no entendieron la nueva coyuntura, muchos no se dieron cuenta de la dimensión de lo que estábamos enfrentando y discutieron intereses sectoriales como si nada estuviera ocurriendo. Este año hubo más de dos meses de paro de transporte. No tuvo la incidencia de otros años, justamente porque no había clases, esa realidad había puesto en crisis al sector de los transportes escolares con los que veníamos reuniéndonos para encontrar soluciones a su falta de trabajo… Ante la crisis estructural del transporte de pasajeros en nuestra ciudad comenzamos a trabajar en una propuesta alternativa y de este problema encontramos oportunidades. Resta terminar el marco legal que será oportunamente remitido a este Concejo", manifestó.

En materia de obras para la ciudad, prometió:- "Vamos a continuar con la última etapa del Provincial, donde podrá erigirse un Centro Gastronómico".- "Va avanzando a paso acelerado el Centro de Monitoreo, el cual con 500 cámaras, aportaremos a la seguridad".- "Vamos a cambiar el puente de avenida Mate de Luna haciéndolo más moderno".- "Repavimentaremos avenidas Mate de Luna y Francisco de Aguirre".- "Mejoraremos el acceso a la ciudad por San Cayetano".

Respecto del centro, adelantó: "nuestros ciudadanos tendrán la posibilidad de comprar y disfrutar en su microcentro como lo hacen en las grandes capitales, sin tener que lidiar con el tránsito, con una oferta gastronómica que estará también supervisada y promovida por la Municipalidad y generando polos de atracción para que la actividad económica se recupere mucho más rápidamente de su peor año, generando riqueza genuina para todos los tucumanos".