AMPLIAR Maduro anoche en cadena nacional

24/02/2021 - Injerencia

Maduro: o "la Unión Europea rectifica o no hay más nunca ningún trato"

El mandatario venezolano referiéndose a la declaratoria de "persona non grata" entregada ayer miércoles a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, afirmó que si la UE no rectifica su política con Venezuela "no hay más nunca ningún trato".

"O ustedes rectifican o no hay más nunca ningún trato. Ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Venezuela tiene dignidad", apuntó el mandatario suramericano, quien reiteró su disposición al diálogo con la UE.

"Nosotros no hubiéramos querido hacer esto, porque queremos tener las mejores relaciones con toda Europa. Pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender, agredir, y a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie", expresó el mandatario durante intervención en cadena nacional.

"La UE es bienvenida a Venezuela, pero si respeta a Venezuela", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que se refirió a las sanciones emitidas por la Unión Europea contra diferentes instituciones y poderes en el país suramericano.

"Agredieron al Poder Judicial, sancionando a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Agredieron al poder electoral, sancionando a las rectoras y rectores del Poder Electoral por el delito de hacer elecciones libres el 6 de diciembre para elegir la Asamblea Nacional", explicó el dignatario latinoamericano.

Asimismo, Nicolás Maduro señaló que la UE emitió sanciones contra el Poder Legislativo y diputados de oposición, con el objetivo de castigarlos por participar en las elecciones parlamentarias del seis de diciembre de 2020.

"Se meten con el Poder Electoral, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con la Fuerza Armada, con la fuerzas policiales, se meten con un país entero, ¿y qué esperan? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? ¿Que le diéramos las gracias?", enfatizó el presidente venezolano.

La UE "lamenta" la decisión de Venezuela

Por su parte, la Unión Europea pidió al Gobierno venezolano que "revierta" su decisión. "La UE lamenta profundamente esta decisión, que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión", dijo a la agencia de noticias EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.