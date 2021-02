24/02/2021 - Pablo Yedlin

"Es más urgente vacunar a los mayores de 65 que empezar a inmunizar docentes"

El diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán cuestionó el plan oficial para empezar a vacunar personal docente antes de completar la inmunización contra el COVID-19 de las personas mayores de 65 años, el grupo de mayor riesgo. En línea con el Gobierno, dijo que el escándalo del "vacunatorio VIP" fue "un caso puntual" y destacó el plan de vacunación en todo el país.

¿Qué impresiones le deja el escándalo sobre el llamado "vacunatorio vip" en el Ministerio de Salud?

Es una situación muy desagradable que no demuestra el esfuerzo que está haciendo el Gobierno argentino con el plan de vacunación.

Es una vacuna muy difícil de conseguir. Se ha hecho un esfuerzo enorme, no sólo económico sino de gestión cuerpo a cuerpo con cada uno de los laboratorios, que posicionan a Argentina en una situación relativamente positiva respecto de la situación de otros países periféricos.

¿Fue acorde la reacción del Gobierno una vez que se destapó la polémica?

El presidente ha tomado una decisión dificilísima que fue apartar al ministro de Salud (Ginés González García) y la Justicia va a investigar si se cometieron irregularidades. Y ahora se han tomado medidas apropiadas. La primera medida fue dar la instrucción para que el listado de personas vacunadas por personal del Posadas se conozca. Y en el Consejo Federal de Salud se ha determinado crear una comisión para monitorear la transparencia del sistema de vacunación.

¿Fue puntual lo sucedido?

Se van conociendo más casos que exceden largamente la lista de 70 personas pertenecientes o allegadas al Gobierno que fueron vacunadas por personal del Hospital Posadas.Lo que ha sucedido es una situación gravísima pero puntual, que empaña todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno nacional, los provinciales y los municipales. En Argentina hay mas de 600.000 personas vacunadas a lo largo y ancho del país. No hay prácticamente quejas. Este hecho puntual, que involucra a personas que tenían criterio de vacunación y otras que no, tiene que ser investigado. Es cierto que si se suman todos los casos irregulares que han sucedido, inclusive en provincias...pero frente a los 600.000 vacunados en todo el país...En muchas provincias esto no ha ocurrido.

¿En Tucumán por ejemplo?

En Tucumán se ha mantenido mucha rigurosidad. No está gobernado ni el gobernador (Juan Manzur) ni el vicegobernador (Osvaldo Jaldo), ni ningún intendente, ningún diputado. Sólo la ministra de Salud (Rossana Chahla) porque está en territorio trabajando en eso.

¿El Gobierno tomó la decisión de empezar a vacunar docentes. ¿Está de acuerdo?

Si me preguntan a mí, yo creo lo más urgente es inmunizar a los mayores de 65 años. Es el grupo a proteger. Me parece bien que se vacune a los docentes, está en el programa de vacunación pero después cada jurisdicción irá viendo los tiempos.

¿O sea que no comparte que se comience con la vacunación de docentes cuando todavía falta bastante para que se termine de inmunizar a los mayores de 65 años?

Así es

¿Cómo evalúa la actitud de la oposición, que se muestra muy crítica en esta coyuntura?

La situación es grave. La oposición tiene un punto y razón en la queja. Ahora bien, el presidente no ha cambiado un ministro por la queja de la oposición, sino que lo ha cambiado por una situación compleja que no era transparente y que hacía mal al plan de vacunación. La oposición es como siempre. Hay un grupo de opositores están a la altura de una democracia y una república, y entiende lo que tienen que hacer como opositores. Y hay un grupo de opositores que quieren hacer un papelón. Desde el comienzo de la cuarentena, están en contra de los barbijos, de la cuarentena. Dijeron (por Elisa Carrió) que el Gobierno quería envenenar a la gente. Fernando Iglesias dijo que por qué no se vacunaba sólo el peronismo con la vacuna rusa. Hay vente que le hace muy mal al plan de vacunación

¿Está tomando ritmo la llegada de vacunas?

Necesitamos que cuanto antes lleguen más dosis, porque todo lo que ha llegado hasta ahora es poco. Van a llegar ahora desde India las de Oxford Astrazeneca, un millón desde China y a finales de abril y mayo ya tendremos la llegada de las vacunas de Oxford desde México. A partir de finales de abril la cosa va a tener un ritmo importante. Mientras tanto, lo que hay que hacer es seguir cuidándonos mucho para llegar a la segunda ola de un modo más seguro.

¿Puede haber inmunidad de rebaño en el segundo semestre?

No creo que vayamos a tener inmunidad de rebaño. Creo que vamos a tener la segunda ola. Lo esperable sería que pase lo que pasó en Europa. En los países donde se ha colocado de forma masiva, la vacuna ha demostrado ser muy efectivo para disminuir casos graves y la muerte, pero no va a parar la circulación viral y vamos a tener muchos casos. Me parece que vamos a tener un año con muchos casos, con mucho esfuerzo de vacunación y ojalá con menos casos graves. Por eso hay que priorizar a los grupos que más riesgo tienen de contraer formas graves.