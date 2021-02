AMPLIAR La vacuna china Sinopharm

22/02/2021 - COVID-19

El viernes llegarán a Bolivia, vacunas Sinopharm, medicamentos, respiradores y material para terapia intensiva

No solo las 500.000 vacunas Sinopharm para el inicio de la inmunización masiva contra el COVID-19 traerá el avión de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) que está rumbo a China, sino también medicamentos y jeringas, además de respiradores donados y “abandonados” por el anterior gobierno, informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

Sigue.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este lunes que el avión de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) que viaja a Beijing, China, para traer las 500.000 vacunas Sinopharm también transportará medicamentos, jeringas, respiradores y material donado y abandonado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Además de las vacunas, este avión va a traer equipos que fueron abandonados por el Gobierno de facto en la Embajada (de Bolivia en China). Son cinco respiradores, trajes de bioseguridad que están viniendo en este avión para ser utilizados e instalados en las unidades de terapia intensiva”, informó el viceministro Blanco en entrevista con radio Patria Nueva.

El avión de la aerolínea boliviana fue readecuado para transportar el cargamento que, según se estima, pesa hasta 30 toneladas. La lista incluye medicamentos adquiridos por el Gobierno nacional del laboratorio estatal chino Meheco.

Indicó que Bolivia también se beneficiará con 102.400 jeringas gestionadas como donación de China para la aplicación de las vacunas Sinopharm contra el COVID-19.

“Este avión va a traer parte de la carga que se adquirió del laboratorio estatal chino que es Meheco, que produce medicamentos de muy alta calidad y que usó el Gobierno chino para hacer frente al COVID-19. Fue adquirido de manera directa. No es toda la carga, porque todos los medicamentos son más de 42 toneladas”, explicó el viceministro Blanco.

Los medicamentos chinos se sumarán al lote que el anterior jueves llegó a Bolivia mediante adquisición directa a la empresa farmacéutica Saidmen Pharma de la India, para la distribución gratuita a los pacientes de COVID-19 de terapia intensiva a través del Sistema Único de Salud (SUS).

La semana anterior, se informó que el Estado boliviano ahorró $us 9.445.330 en la compra a la India sin intermediarios de Remdesivir, Meropenem, Propofol, Dobutamina clorhidrato y Vancomicina. Si bien el Gobierno podía comprar los fármacos al precio referencial nacional y destinar $us 11.104.190, decidió ir al proveedor directo y consiguió la compra a $us 1.658.860, en la cantidad requerida.

“Igual que con la India, hemos trabajado con esta empresa Meheco para que nos pueda proveer estos medicamentos. Son ocho medicamentos que son utilizados básicamente para lo que es terapia intensiva”, dijo la autoridad gubernamental.

Sobre los respiradores y material abandonado por el régimen de Áñez, el Viceministro de Comercio Exterior e Integración explicó que fueron donados por empresas chinas al Estado en junio de 2020, cuando Bolivia se encontraba en la primera ola de la pandemia.

“No solo estamos hablando de respiradores, sino también de trajes de bioseguridad que perfectamente hubiesen servido en lo que fue la primera ola. Recordemos que entre julio y junio del año pasado era el momento más complicado. Imagínense cuántas vidas hubiésemos podido salvar en este tiempo. En vez de utilizar estos respiradores, fueron abandonados”, cuestionó.

Del total de 500.000 vacunas Sinopharm, 400.000 son de adquisición de Bolivia y 100.000 de donación. Estarán destinadas al inicio de la campaña general de vacunación en el territorio nacional.

En China, se prepara el cargamento de estas dosis en el almacén de la zona franca del aeropuerto internacional de Beijing. Con ese lote, la vacunación masiva en territorio nacional comenzará en marzo.