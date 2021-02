AMPLIAR Lula y su heredero Fernando Haddad

05/02/2021 - Haddad

Lula admite no ser candidato presidencial en 2022

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su intención de no postularse en los comicios de 2022, cuando respaldará la candidatura de su correligionario Fernando Haddad posiblemente frente al mandatario, Jair Bolsonaro.

El diario Folha de San Pablo publicó ayerque Lula comentó que "en caso de que el STF no le restituya los derechos, defiende que el PT escoja a Fernando Haddad como candidato" .

Por su parte Haddad declaró el jueves que Lula "me llamó para una conversación el sábado pasado y me dijo que no se puede esperar más tiempo, me pidió aceite el bloque (carro carnavalesco) para salir a la calle".

"Con los cuidados de la pandemia, pretendemos viajar juntos hacia algunos lugares de Brasil", expresó Haddad.

Otros posibles candidatos

La decisión pone al PT y al bloque de centroizquierda dentro de un debate sobre la política de alianzas para 2022.

En el escenario interno del PT, aparecen como posibles presidenciables en caso de ausencia de Lula el gobernador de Bahía, Rui Costa, y el senador del mismo estado, Jacques Wagner.

La elección del bolsonarista Arthur Lira en el Congreso ha dividido a la derecha liberal entre opositores y tolerantes al Poder Ejecutivo, con lo cual se alejó la idea de un frente amplio contra Bolsonaro.



Dentro del espacio de izquierda aparecen como posibles presidenciales el gobernador de Maranhao, Flavio Dino, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), y por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) emergen el diputado Marcelo Freixo y el líder social Guilherme Boulos, quien disputó la segunda vuelta a la intendencia de San Pablo el año pasado.

Con alianzas con el Partido Socialista Brasileño (PSB), ya está lanzado el precandidato del Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomes, quien fue tercero en la elección de 2018 y ante el balotaje viajó a Paris, evitando posicionarse entre su exaliado Haddad y Bolsonaro.