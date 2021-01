AMPLIAR Carmen Frei continuará con sus acciones

25/01/2021 - Asesinos sueltos

Familia Frei recurrirá a Corte Suprema por absolución

La familia del extinto presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) recurrirá a la Corte Suprema luego que se absolviera a los seis condenados por el magnicidio cometido en 1982.

Sigue.

A través de sus abogados, Nelson Caucoto y Francisco Ugás, lamentaron que la Corte de Santiago asumiera "la tesis de una muerte por complicaciones médicas".

Los abogados insistieron en que hubo intervenciones quirúrgicas innecesarias y uso de elementos tóxicos afirmando que "el asesinato del exmandatario fue la más sofisticada de las operaciones de inteligencia realizadas por la dictadura".

Anunciaron que apelarán porque "la sentencia de segunda instancia sigue manteniendo la tesis de una muerte de complicaciones médicas del presidente Frei, estimando que los procedimientos quirúrgicos que se le realizaron eran necesarios y fueron bien efectuados".

Cuestionaron además que dijera que "la actuación de los médicos patólogos de la Universidad Católica fue pública, transparente y necesaria…" y que la "sentencia niega que hayan existido elementos tóxicos que incidieron en esa muerte, asegurando que simplemente hubo complicaciones médicas para explicar el deceso".

Indicaron que "la actuación de los patólogos de la Universidad Católica fue cuestionable desde todo punto de vista, tanto ético como médico. Debe recordarse al respecto que mantuvieron durante 20 años ocultos los procedimientos que realizaron y nada fue hecho a la luz pública. Todo fue oculto y secreto".

Eugenio Ortega, nieto del exmandatario, planteó que "el fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones reconoce que tres de los seis condenados eran agentes de la dictadura, de los servicios de inteligencia y simplemente no se le da importancia a ese hecho. El fallo no se hace cargo que Eugenio Berríos fue sacado de Chile por orden de Augusto Pinochet y asesinado en Uruguay, como está establecido en la causa Berríos".

Ortega -hijo de la exsenadora Carmen Frei, quien lideró las denuncias por inconsistencias en la muerte de su padre- comentó que "ha sido un proceso muy largo, una investigación muy difícil, siempre se ha dicho que se asesinó a Eduardo Frei, intentando ocultar toda evidencia. Obviamente eso es difícil de descubrir, siempre las causas de derechos humanos han sido difíciles".

Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), partido que fundó el exmandatario, calificó como un "error" el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y expreso toda su solidaridad "con Carmen y toda la familia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva ante errado fallo de Novena Sala de Corte de Apelaciones de Santiago", escribió en Twitter.

"Recurriremos a la Corte Suprema para revertir esta injusticia", adelantó.

El exministro DC, Patricio Rojas, expulsado del partido por el caso Frei, reaccionó también ante el fallo de la Corte de Apelaciones, afirmando que "el daño moral y familiar causado especialmente por Carmen Frei a tantas familias acusadas injustamente no se recupera de inmediato".

Expuso que "son años de lucha contra una elucubración, sin fundamento, de dañar y causar muerte al Presidente Frei".

Rojas, también médico que fue del círculo de confianza de la familia Frei desde los años 60, lamentó "que hayan pasado tantos años antes de que se pudiera restablecer el honor de vida y profesional de los médicos que intervinieron para salvarle la vida en la segunda operación a Frei Montalva y jamás para causarle daño a un enfermo grave como era su caso".

"Carmen Frei me acusó de todo, porque no le había entregado datos de las piezas de anatomía patológica de los médicos que hicieron el embalsamamiento. El médico tratante, doctor Alejandro Goic, era el responsable de cualquier comunicación y no yo", se defendió nuevamente.