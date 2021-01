AMPLIAR El testeo en las orillas del dique

24/01/2021 - Salud

Practicaron testeos para detectar personas con Covid en El Cadillal

Como una herramienta fundamental del Ministerio de Salud, el BAS recorre diferentes puntos de la provincia con el objetivo de hallar personas con o sin síntomas con posibilidad de portar el virus de Covid-19.

Sigue.

Esta vez estuvo en El Cadillal y la ministra Rossana Chahla acompañó al operativo.

Además estuvo presente la Dirección de Salud Ambiental, encargados de concientizar sobre la importancia del cuidado del medioambiente, con charlas y hasta juegos para niños. “Esta iniciativa también es importante porque cuidar el medioambiente es cuidar la salud de las personas.

Aunque claro que lo fundamental es asegurarse de que las personas que vienen aquí a pasar un buen rato no estén enfermas y puedan seguir cuidándose”, agregó.

Por su parte, el presidente del Ente de Turismo, Sebastián Giobellina, también acompañó el relevamiento y dijo que el Ministerio de Salud se puso al hombro esta problemática desde un principio.

El jefe de Médicos Centinelas del Siprosa, José María Mansilla, estuvo presente y afirmó que este operativo es una continuidad del trabajo que se viene realizando en las villas veraniegas.

“Estuvimos durante la semana en Tafí del Valle, ayer y anteayer en San Pedro y hoy concluimos aquí. Hasta ahora todos los resultados han dado negativo, lo cual es satisfactorio para nosotros y esto también es una réplica de lo que hicimos la semana pasada en el 107 con el mega testeo.

Tuvimos aproximadamente 1.800 muestras y los resultados no superaron el 10 por ciento”, explicó.

Testimonio de la gente



Manuel Arce (44) estaba en el lugar y se enteró a través de la página del Ministerio de Salud (msptucuman.gov.ar) de que el operativo iba a estar allí. “Me vine desde Raco y me hice el hisopado. La atención fue muy buena. Los chicos de la entrada me hicieron ingresar, me tomaron los datos y me realizaron el test”, contó.

“En realidad no es sólo buscar personas que puedan llegar a tener el virus o de riesgo, es también trabajar en la prevención y concientización con folletería, consejería y charlas que se pueden brindar a la población para que mantengan los cuidados necesarios en esta pandemia”, comenzó diciendo la funcionaria.

“Vienen trabajando con un sinfín de recursos. Vemos al personal sanitario que está en cada una de las villas turísticas promocionando y previniendo enfermedades. Quiero agradecer a la doctora Chahla porque nos apoya y se nota el trabajo en toda la provincia”, expresó.

Ricardo Ferrari (62) también se realizó el hisopado y agradeció al Ministerio. “Tenía algunos síntomas y quería estar seguro de que no tenía nada. Me parece una buena oportunidad para aquellos que no pueden llegarse a un hospital. Todo fue bastante rápido”, culminó.