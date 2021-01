AMPLIAR Mueren en sus casas sin oxigeno en Manaos

21/01/2021 - Informe

"Morirse de hambre o morir de COVID": una dura elección para los pobres de Brasil

El coronavirus se está propagando y las muertes están aumentando, pero lo que más preocupa a los líderes de las comunidades aisladas y vulnerables de Brasil es cómo diablos alimentar a la gente ahora que el gobierno ha retirado su principal ayuda de emergencia.

Sigue.

Ivone Rocha es cofundadora de Semeando Amor, una organización sin fines de lucro que distribuye alimentos básicos a algunas de las personas más pobres de Rio das Pedras, una de las muchas favelas de Río de Janeiro.

Durante la mayor parte del año pasado, habían recibido un estipendio gubernamental decente para sobrevivir a la pandemia, pero todo terminó en 2020, desatando un frenesí de pedidos de comida de las favelas.

“La gente aquí no tiene trabajo”, dijo Rocha a la Fundación Thomson Reuters por teléfono. “Ahora la ayuda ha terminado. Dios mío, ¿qué pasará?

Fue en abril cuando el Congreso aprobó por primera vez un proyecto de ley que estableció el estipendio mensual de R $ 600 ($ 112), un poco más de la mitad del salario mínimo del país, comprometiéndose a ayudar a la gente a superar la pandemia durante tres meses.

En julio, casi la mitad de los 210 millones de personas que llaman hogar a Brasil vivían con alguien que recibía la ayuda, según muestran los datos del gobierno.

Incluso antes del COVID-19, algunos brasileños se encontraban en un estado terrible, con unos 13 millones viviendo en la pobreza extrema y una cuarta parte de la población clasificada por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial, según datos del gobierno.

Inicialmente opuesto, el presidente Jair Bolsonaro aceptó el programa y lo renovó durante el resto de 2020, al tiempo que redujo el total a la mitad debido a lo que llamó restricciones presupuestarias.

Esto en una nación donde el virus de rápida mutación ya ha matado a unas 212.000 personas, según muestran los datos, una cifra nacional de muertos superada solo por Estados Unidos.

AISLADO Y EXPUESTO

El fin del programa de ayuda afectará de manera desproporcionada a los pobres del norte y noreste del país, según un estudio de Tendencias Consultoria, una consultora de economía.

Los que viven en las favelas de las comunidades indígenas y en los "quilombos", asentamientos establecidos por esclavos fugitivos donde los brasileños negros viven según las viejas tradiciones, pueden sufrir aún más, dijeron los activistas.

Muchos se aislaron en 2020, yendo a las ciudades solo para recoger la ayuda de emergencia que usaban para obtener alimentos y otros artículos esenciales.

Sin el dinero, algunos se verán obligados a salir del aislamiento, dijo Milene Maia, asesora del Instituto Socioambiental, una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades indígenas y quilombolas.

“Lo que nos dijeron es que se mueren de hambre o mueren de Covid”, dijo.

Para Andreia Nazareno dos Santos, líder de Quilombo Grossos, en el estado nororiental de Rio Grande do Norte, los próximos meses serán decisivos: si no llueve, los cultivos no crecerán, dejando a muchas de sus 150 familias sin comida.

Cuando llega una mala temporada de lluvias, la gente de Quilombo Grossos solía sobrevivir vendiendo artesanías o realizando trabajos ocasionales en la ciudad. Ambas opciones ahora conllevan el riesgo de infección.

“Si no llueve, no sabemos qué hacer”, dijo dos Santos. "¿Cómo se alimentarán estas familias sin la ayuda de emergencia?"

En el estado nororiental de Bahía, la mayoría de las 38 familias en la reserva indígena de Comexatiba recibieron el estipendio, dijo Rodrigo Mandi Pataxo, un maestro indígena, y solo hizo un viaje mensual para recoger su ayuda y comprar lo esencial.

Ahora podrían tener que aventurarse a la ciudad para vender sus cosechas.

“Pronto no sabremos cómo será la seguridad alimentaria de la comunidad”, dijo.

Es posible que las comunidades más aisladas ni siquiera supieran que el estipendio terminó, por lo que irán a la ciudad por nada, dijo Antonio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo Misionero de los Pueblos Indígenas.

“No tendrán (dinero) para regresar. Eso los expondrá aún más al coronavirus ”, dijo de Oliveira.