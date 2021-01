AMPLIAR El gabinete ampliado escuchó a los riojanos

19/01/2021 - Capital Alterna

Alberto llegó a Chilecito para presidir una reunión con 10 gobernadores del NOA-NEA

El Jefe de Estado llegó más tarde porque alteró su agenda para asistir a la provincia de San Juan, donde junto al gobernador local, Sergio Uñac, se interiorizó sobre la situación generada por el sismo registrado durante la madrugada y anunció el envío de fondos para la construcción de viviendas en las zonas afectadas.

Alberto dejó abierta la segunda reunión del Gabinete Federal, en el marco del proyecto de Capitales Alternas. Al llegar se trasladó a la Estación 2 del Cable Carril, donde se tomó una foto grupal con su comitiva y el equipo del gobernador Ricardo Quintela.

Por su parte el gobernador Ricardo Quintela destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando la provincia y la Nación. En la oportunidad, recalcó que “la última batalla del federalismo la estamos dando con Alberto Fernández a la cabeza”.

“Vemos que la provincia de La Rioja tiene serias dificultades que el presidente las conoce, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Wado de Pedro también saben de ellas. Es una provincia, como muchas del norte, que requiere una mirada especial y la posibilidad que nos permita desarrollarnos en forma armónica al igual que el sector del centro de la República Argentina”, manifestó el mandatario provincial.

Agregó que “si bien la Constitución habla de un sistema Republicano y Federal, el federalismo se practicó muy poco, producto de que nosotros hemos perdido la penúltima batalla en el Pozo de Vargas y la última batalla del federalismo la estamos dando con Alberto Fernández a la cabeza, buscando que el federalismo se imponga en la Argentina, que significa tratar de forma equitativa”.

Asimismo, agradeció “la actitud que tiene cada uno de los ministros, el jefe de Gabinete y los secretarios que nos están acompañando. Esto nos deja gratamente sorprendidos. Les agradezco esta oportunidad”.

Compromiso federal

A su turno, el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero recalcó la tarea llevada adelante por la organización de las actividades y dijo que “hablamos con muchas y muchos de los ministros, recalco la calidez de todos a la hora de plantearnos los desafíos”.

“Una de las prioridades era avanzar en una propuesta de federalismo distinto, hasta aquí el federalismo había estado en los discursos de muchos, pero en las medidas, resoluciones o decretos de nadie o de pocos. Efectivamente lo que hizo el presidente es pedirle a Wado de Pedro que trabajara en este proyecto de ley de Capitales Alternas y así lo hicieron”, subrayó a lo que sumó que “fue un acto de federalismo también que ese proyecto se haya votado en la Cámara de Diputados”.

Agregó que “nos toca a todos nosotros articular ese gabinete federal para que la capital alterna tenga también el contenido de visión estratégica que no es ni más ni menos que trabajar en las prioridades que fijó el pueblo de La Rioja, y que el gobierno nacional toma esas prioridades y las lleva adelante con el impulso, los recursos y fundamentalmente el compromiso que podemos tener todos a quienes nos toca estar en este gabinete nacional”.

“Hicimos un primer encuentro en Tierra del Fuego de las capitales alternas y hoy estamos acá en Chilecito, La Rioja, avanzando con el segundo encuentro, dos puntas de esta Argentina gigante, diversa y hermosa, pero que tiene realidades distintas y amerita creatividad, voluntad y sobre todas las cosas compromiso”.

También el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo que “lo que se va a firmar hoy tiene que ver con el trabajo de muchos meses, con la coordinación del gabinete nacional y del provincial”.

Sobre el federalismo manifestó que “si bien hay un plexo normativo, la realidad es que en los hechos la Argentina se viene concentrando, desde que se fundó hasta hoy, no hay una desconcentración, no hay igualdad de oportunidades, las regiones tienen un desequilibrio muy fuerte”. “Tenemos un sistema federal, pero en la práctica no está”, recalcó.

Argumentó que en el marco de los lineamientos del presidente de que cada argentino pueda desarrollarse en el lugar en que nació se trabajaron diferentes planes. “Estamos trabajando en diseñar un ámbito federal donde se discuta el federalismo en función de generar igualdad de oportunidades en cada una de las provincias. Dejar de ser una Argentina unipolar alrededor del puerto de Buenos Aires y potenciar una Argentina multipolar”, afirmó.

Por último, hizo hincapié que “está todo el gabinete en sintonía trabajando en la línea del presidente y la vicepresidenta. No es discurso, sino trabajar en la felicidad de las argentinas y los argentinos”.

El presidente se reunirá hoy miércoles en esa misma ciudad riojana, una de las Capitales Alternas de Argentina, con los 10 gobernadores del denominado Norte Grande (NG).

La primera reunión del Gabinete Federal tuvo lugar el 21 de diciembre pasado en la ciudad fueguina de Río Grande, como parte del proyecto de Capitales Alternas aprobado por el Congreso del 11 de noviembre del año pasado.