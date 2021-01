AMPLIAR Presos y a tarea social

19/01/2021 - COVID-19

Gobierno chileno propone que fiesteros furtivos cuiden a los enfermos como castigo

Desde el inicio de la pandemia se registraron 148 fiestas clandestinas, con más de 2.500 detenidos. Las autoridades chilenas buscan que los infractores de las medidas COVID-19 realicen trabajos comunitarios como castigo.

Durante ayer martes, el ministro chileno del Interior, Rodrigo Delgado, en conjunto con la policía nacional (Carabineros), entregó un balance sobre las infracciones cometidas durante la pandemia del coronavirus en ese país.

Desde abril del año pasado, cuando comenzó la pandemia del nuevo coronavirus, las autoridades chilenas han descubierto 148 fiestas no autorizadas o ilegales, con al menos 2.541 personas detenidas en todo el país.

Dentro del informe dado a conocer por el ministerio del Interior, se destaca que, por lo general, quienes asisten a estas fiestas clandestinas y vulneran los códigos sanitarios impuestos para frenar los contagios son jóvenes entre 14 y 36 años.

El Gobierno chileno ve con preocupación la gran cantidad de fiesteros furtivos, por lo que están empezando a evaluar otras alternativas para sancionar a aquellos que no respetan las medidas sanitarias establecidas, entre ellas, el trabajo comunitario y cuidando a enfermos.

"La ley permite a la persona que, por ejemplo, sean condenada por participar, por ejemplo, en eventos como las fiestas clandestinas, que tengan penas alternativas, como por ejemplo hacer trabajo voluntario. Creo que hay que empezar a pensar en otro tipo de medidas para las personas que sienten cierto desprecio por su salud, pero lo más grave también por la salud de los demás", afirmó Delgado.

"Me da la impresión de que estamos en presencia de personas que no tienen conciencia del sufrimiento que genera esta enfermedad. Por lo tanto, si no van a contribuir a detener la enfermedad, que no contribuyan a extender la enfermedad. Y creo que esa conciencia hay que tomarla. Justamente que estas personas visualicen aquello", añadió el ministro del Interior.

Para que así "visualicen el sufrimiento que genera esta enfermedad, que puedan estar en contacto con familias que han perdido un ser querido o con familias que tienen a alguien complicado el punto de vista de salud", agregó.

Hace un par de semanas, unas fiestas clandestina organizadas por jóvenes adinerados en la exclusiva localidad de Cachagua (a 165 km de la capital, Santiago), que generaron un incremento significativo de los casos por coronavirus en esa zona, generó polémica en el país luego de que no hubiera ningún detenido, a diferencia de otros barrios más vulnerables del país.

Chile registra actualmente 673.750 casos de coronavirus, luego de que se sumaran 3,918 en las últimas 24 horas. En tanto, 70 personas murieron con o por el COVID-19 en el último día, elevando la cifra de fallecidos a 17.547.

