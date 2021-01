AMPLIAR Prat Gay acompañado por Campero y Sanchez

17/01/2021 - Candidaturas

Prat Gay espera que los radicales y Alfaro acepten una alianza con Bussi

Durante su visita se paseó con los intendentes Mariano Campero y Roberto Sanchez. Los tres se comprometieron a estructurar un frente opositor competitivo que les permita vencer al peronismo local. Esperan por Bussi y Alfaro.

La visita de Alfonso Prat Gay durante el fin de semana le permitirá exhibir en el futuro un domicilio local para poder participar en las elecciones de medio término de este año. El macrista llegó con un estudio de opinión que les mostró a los intendentes de Yerba Buena, Mariano Campero y de Concepción, Roberto Sánchez.

Aunque aclaró que no se hablaron de candidaturas futuras, un par de funcionarios que estuvieron en la recepción que se le realizó al ex ministro de Hacienda de Macri, en la intendencia de Concepción, aceptaron ante un periodista local que durante el encuentro se realizó un análisis de la realidad política tucumana durante el cual no se dejó tema por tratar: desde una probable alianza con Fuerza Republicana de Ricardo Bussi pero también con Germán Alfaro, intendente de la capital tucumana a quien directamente lo inscriben en una coalisión con el diputado José Manuel Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez.

Los contertulios escucharon decir a Prat Gay que está dispuesto a participar en la lista de Juntos por el Cambio. El visitante expresó que las elecciones son una oportunidad que tiene la ciudadanía de poner un freno a todos los intentos inconstitucionales, como así también a golpes institucionales de la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que se juega mucho más en estas elecciones que la composición de la cámara de diputados y senadores.

Consideró que acá en Tucumán se presenta la posibilidad de formar un frente amplio, que le compita de igual a igual al peronismo, un peronismo kirchnerista, que al ver los resultados, es obvio que no supo manejar la provincia.

Prat-Gay hace dos años fue precandidato a gobernador de Tucumán a pesar de que nunca había tenido residencia en la provincia, aunque su apellido sí está vinculado a la industria azucarera desde tiempos de la última dictadura cívico militar. Interpretando los deseos de Prat-Gay, una ex concejal del Ari, lo inscribió en esos tiempos en los padrones del partido, cumpliendo con el primer trámite de consignar un domicilio local, con lo cual a fines del 2020 consiguió el objetivo.

Ahora aunque se la pasó aclarando que no quiere hablar de candidaturas se sabe que pretende ocupar el primer lugar como candidato a Senador o el de Diputado por Tucumán. La visita no sólo agitó la larga siesta electoral que domina al radicalismo desde hace casi dos años sino que, obligó a su monitoreo... desde la casa de Gobierno de la provincia.

