15/01/2021 - COVID-19

En el Centro de Hisopado de Tucumán se estudia el indice de positividad

“Lo que buscamos saber es si esas cifras son reales y representativas para la provincia", afirmó la ministra Chahla, durante el operativo realizado en las instalaciones de la Dirección de Emergencias 107, con el objetivo de sumar una estrategia alternativa de testeo de antígenos o PCR 24 horas, para pacientes sintomáticos o asintomáticos que tuvieron contacto con casos positivos.

La titular de la cartera sanitaria puntualizó que actualmente en Tucumán las cifras de testeos positivos oscilan entre un 12 a un 15 por ciento del total de testeos, que contabilizan alrededor de 1.500 a 2.000 hisopados diarios en los consultorios de febriles y hospitales.

“Lo que buscamos saber es si esas cifras de positividad, que van de los 100 a 200 casos confirmados por día, son reales y representativas para la provincia, o si tenemos más casos, a causa de que la gente no logre llegar a los nodos establecidos para realizar el diagnóstico. A veces el paciente puede ser Covid positivo y tener pocos o nulos síntomas y lo deja pasar y termina de esta forma contagiando a personas susceptibles al virus como adultos mayores o personas con alguna comorbilidad, que desarrollan cuadros graves o críticos”, dijo Chahla.

Por su parte, Mansilla explicó que son 10 las cabinas que se dispusieron para testeos simultáneos, destinadas a realizar las pruebas en gente que transita en vehículo y para aquellos que se acercan a pie a realizarse los testeos. El ingreso se realiza por calle José Ingenieros- diagonal que une la calle del ex Aeropuerto con la Avenida Brígido Terán- donde se admisiona a cada persona, se realiza control de temperatura y un breve interrogatorio en el que se pregunta por la presencia de síntomas y se sanitiza a cada una de las 4 personas que pueden ingresar por vehículo.



El circuito está programado para asignar a una persona por cabina y a los 15 minutos se entregan los resultados correspondientes, para lo cual se ha previsto un espacio de estacionamiento donde los pacientes testeados pueden esperar y en caso de obtener un resultado positivo, se incluye un tratamiento preventivo de complicaciones con Ivermectina.

Respecto a la duración que se estima para la nueva herramienta la ministra aclaró que se realizará un monitoreo de una semana de duración para evaluar si se sostienen los índices de positividad obtenidos de los registros de quienes concurren a los hospitales o si se registra una mayor cantidad, en cuyo caso se continuará con la implementación que se replicaría en Yerba Buena durante la semana que viene y si se necesitara se instalaría en otros puntos de la provincia. En lo que respecta a las medidas que se implementan en las villas veraniegas, Chahla destacó que se continua llevando el Operativo Buscarte y el Viernes Contra el Vector y Eco-Canje para la prevención de Dengue.

“La posibilidad que brinda esta modalidad es que podamos hacer alrededor de 250 testeos por turno- teniendo en cuenta que la demanda se mantenga como hasta ahora- y nos permite estudiar a través del porcentaje de positivos la realidad de la circulación viral comunitaria en un ámbito que no tuvo accesibilidad a otro nodo de diagnóstico, ya sea por no ser pacientes febriles o por no haber concurrido a un hospital”, concluyó.