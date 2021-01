AMPLIAR Preocupante situación sanitaria en Chile

07/01/2021 - COVID-19

Chile, más cerca de la segunda ola

Chile cada vez está más cerca de la segunda ola y así lo ratifican los contagios diarios que llegaron ayer a 3.685, la cifra más alta desde el 5 de julio, mientras los pacientes activos siguen en ascenso superando los 18 mil.

Sigue.

Esta es la cuarta vez que se superan los 3 mil casos diarios en los últimos ocho días.

El total de contagiados a lo largo de la pandemia es de 629.176, de los cuales 18.670 corresponden a casos activos.

La última vez que hubo sobre 18 mil personas en fase de contagio fue el 28 de julio del año pasado, cuando se contabilizaron 18.228.

En tanto, durante las últimas 24 horas se inscribieron 97 nuevos decesos, con lo que el total de víctimas fatales confirmadas por coronavirus llegó a 16.913.

En el informe se consignó que hay 209 camas críticas disponibles en el Sistema Integrado Covid-19 de un total de 2.115, lo que equivale a un porcentaje de disponibilidad del 9,88%. Es decir, 1,906 están en uso, el 90,12%.

Consultado por la estrategia del Ministerio de Salud para enfrentar la segunda ola, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aseguró hoy que "mantendremos la estrategia de ocupación y traslado de pacientes en la Red Integrada Covid. Todavía tenemos capacidad de crecimiento de la capacidad hospitalaria en caso de ser requerido".

En tanto, el ministro Enrique Paris fue interpelado por la serie de fiestas en el exclusivo balneario de Cachagua (a 164 kilómetros al noroeste de Santiago) donde hay una gran cantidad de adolescentes infectados colapsando el servicio sanitario, dejándolos sin capacidad de realizar exámenes PCR, por lo que algunos de los asistentes a estos eventos habrían optado por retornar a la región Metropolitana.

"Hay gente que sigue participando en carretes sin ninguna protección, sin ninguna mascarilla, con una cantidad de personas por metro cuadrado enormemente alta y obviamente sin ningún distanciamiento social", se quejó la autoridad.

"No quiero nombrar a ninguna localidad. Nos hemos contactado con la autoridad sanitaria, la doctora Paula Daza llamó al alcalde de esa comuna, e independiente de la comuna si hay que hacer un sumario sanitario o una denuncia a la justicia se hará, y contando con estos medios de prueba", una serie de videos y WhatsApp que han circulado por redes sociales.

Paris explicó que al tratarse de "fiestas privadas" se hacía "más difícil fiscalizar" a no ser que un tercero denunciara los hechos.

"Llamamos a los vecinos, a la gente que quiera colaborar a hacer la denuncia, tanto a Carabineros, o al municipio o a la autoridad sanitaria", expresó.

Sostuvo que "las imágenes que hemos visto, como yo dije, son un atentado a la salud pública de la población sobre todo si esas personas que son jóvenes después van a tomar contacto con personas mayores o personas enfermas que puedan producir una enfermedad grave que incluso puede llevarlos a la muerte".

El municipio condenó los hechos y anunció acciones legales contra quienes resulten responsables de la realización de estas fiestas "a fin de que sean sancionados conforme a lo establecido en la ley".

"No dejaremos pasar la indolencia e irresponsabilidad, de un grupo de personas que atentan contra nuestra comunidad y sus propias familias, al realizar actividades ilícitas que atentan contra la salud pública", adelantó.

El intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, expresó su "indignación" y anunció también acciones legales.

"No solo quiero expresar la indignación que como región tenemos por este tipo de fiesta masivas que vulneran todos los principios básicos de solidaridad con el resto de la región y auto cuidado. Jóvenes irresponsables que sin autorización han realizado fiestas sin mascarilla, sin ningún medio de prevención, poniendo en riesgo no solo a su familia si no que a los habitantes de estas comunas y de toda la región", completó.

Por ello, comunicó que "he interpuesto una querella criminal por los delitos que correspondan, por de pronto la violación del artículo 318 del Código Penal, contra los participantes en estas fiestas, contra eventualmente sus padres por las responsabilidades que le puedan caber y contra los organizadores".