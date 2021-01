AMPLIAR El logo de la empresa

05/01/2021

Peronistas proponen que en Edenor haya mayor participación estatal

Tras la venta de Edenor, un conjunto de referentes peronistas respaldaron la posición formulada por el llamado Grupo Bolívar que propone que el Estado Nacional aumente su participación en esa empresa distribuidora de electricidad.

Sigue.

A fines del año pasado, Edenor fue vendido al grupo Vila-Manzano, pero ahora tal acción debe ser convalidada por el ENRE, Ente Regulador de Electricidad y por el Ministerio de Economía.

La propuesta del grupo Bolívar al gobierno nacional es que incremente su participación accionaria a través del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) que actualmente controla el 27,8% de las acciones de Edenor.

Actualmente, el valor de la transacción declarado para la compra de la empresa Edenor, ronda los 100 millones de dólares lo que la ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene una compañía con tres millones de usuarios, en sus tres secciones.

Frente a esta realidad de la empresa, el Grupo Bolivar concluye que es una excelente oportunidad para que la Anses incremente su participación accionaria, "dotando al pueblo argentino del control de la principal eléctrica del país y poniéndola al servicio de los intereses nacionales".

Texto del Comunicado

Edenor se vende. ¿Podemos comprarla desde ANSES?

Los firmantes, ponemos al hombre argentino como centro político de una Comunidad Organizada y parte de la Patria Grande, junto con toda expresión de lo Nacional y Popular, Peronista o no.

Consideramos, que la venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para el Estado Nacional, para reordenar el sector eléctrico, ya que la electricidad es un insumo estratégico usado por las industrias, que hace que su precio influya en la competitividad de las mismas y a la vez es usado por la totalidad de la población, donde su precio afecta el nivel de vida de todos, como sus costos.

Se debe tener en cuenta que Argentina es un país que puede ser autoabastecido en energía, en todas sus formas, siendo la empresa Edenor la distribuidora de Energía Eléctrica más grande de Argentina. En el Gob. Menem fue dada imprudentemente en concesión y está pendiente un reacomodamiento indispensable, que depende de la mirada política sobre la visión de un país industrial, con energía barata. Dado el monto acordado por la venta de Edenor, es posible la recuperación de una Edenor, estratégica dentro del sector eléctrico que solo se puede transar con aprobación del ENRE, y avanzar en el Control Público del sector energético, que es esencial para resolver la fragmentación y la anarquía propia del proceso privatizador. Así, concretar Edenor e YPF en manos estatales, es fundamental

Pampa Energía le intenta vender la distribuidora eléctrica Edenor a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, según confirmaron fuentes de la propia compañía. El holding que lidera Marcelo Mindlin se desprende de su buque insignia a cambio de US$ 100 millones, que se pagarían en dos cuotas: una de alrededor de US$ 60 millones ahora, al momento de la oficialización de la venta y los restantes US$ 40 millones dentro de un año. Toda la operación deberá ser aprobada por el Ministerio de Economía que tiene la presidencia del Ente Nacional de Regulación Eléctrica.

El grupo “Manzano-Vila-Filiberti”, se quedaría con el 51,8% de la mayor distribuidora eléctrica de Argentina y con eso el control de la actividad, siendo la principal: el servicio eléctrico, y adémás, la gestión diaria, y de allí la generación de utilidades. Hoy ocultas, en divisas extranjerizadas. Esto se hace con la compra de materiales en el extranjero tolerada por la débil: “Función Estado”, con lo que hoy pueden comprar en otros países, siempre con sobreprecios lo que facilita utilidades en dólares no contabilizables, pauperizando con este procedimiento a la Argentína en su gestión del día a día y alentando la desindustrialización para la mejora de sus negocios privados, además de obtener con ese procedimiento, balances formalmente -casi siempre- deficitarios, los que justifican los perpetuos aumentos de tarifas con importantes ganancias extracontables en divisas.

Fuentes del sector eléctrico coinciden en que el valor de la transacción declarado, se ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene una compañía con casi tres millones de usuarios como Edenor.

Es una excelente oportunidad para que la ANSES incremente su participación accionaria en la misma, dotando al pueblo argentino del control de la principal eléctrica del país y poniéndola al servicio de los intereses nacionales. El ENRE, (Ente Regulador de Electricidad) y su superior, el Ministerio de -Economía, deberán aprobar el eventual desembarco de Manzano y sus socios en Edenor, o actuar de otra forma, según convenga. Este debate sería de importancia de dilucidarlo públicamente.

Consideramos los firmantes, que los servicios públicos deben estar en manos del Estado, o alternativamente, controlados muy severamente.

Debemos revisar los mecanismos de funcionamiento, de los ENTES REGULADORES, que están cooptados por las empresas concesionarias. Ser públicos todos los sumarios abiertos por infracciones al servicio, para que la ciudadanía pueda seguirlos. Que se puedan registrar irregularidades que permitan el día de mañana rescindir los contratos sin costo para el Estado, cuando no respondan a los objetivos. Deben funcionar solo en el mercado interno y no poder acceder a insumos en divisas, salvo aprobaciones públicas verificadas.

El sistema neoliberal imperante ha desarrollado un sistema de empresas de servicios públicos, cuyo principal objetivo es la extracción de rentas de Argentina. Las Compañías de Servicios Públicos han montado un sistema de extracción de riquezas, siempre en divisas, utilizando todos los mecanismos oscuros, que la legislación no castiga adecuadamente, como sobreprecios de partes importadas que se compran sin restricciones, por la cancelación del la Ley del Compre Argentino que debilitó Menem y derogó Macri.

Solicitamos se examine exhaustivamente la transacción de Edenor y se vea lo conveniente para la Nación Argentina y esto no como una transacción privada, ya que no lo es: sin la intervención del Estado, no es posible hacerla.

El Estado no debe satisfacer el interés de los privados involucrados, sino los del Pueblo que le ha dado su mandato, por lo que hay que hacer clara y evidente la razón de ser de esta transacción y obrar en consecuencia.

Suscriben: