18/12/2020 - COVID-19

Bolsonaro critica Corte por vacuna obligatoria

Mientras el mandatario se rie de la vacuna, Brasil registró ayer viernes 52.544 nuevos casos de coronavirus y 823 muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud que mostraron que el total de decesos en el país superó los 185.000.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó al Supremo Tribunal Federal que autorizó la posible obligatoriedad de la vacuna y reiteró que no va a tomar el inmunizante contra el coronavirus.

El Supremo aprobó ayer por 10 votos a 1 que el gobierno nacional, gobernadores y alcaldes apliquen sanciones contra quienes se rehúsan a ser vacunados, al entender que se debe priorizar "la salud colectiva".

Bolsonaro dijo que a partir del fallo del STF habrá personas que "no podrán sacar el pasaporte, no podrán sacar el carnet de conductor, hasta puede decretarse la prisión domiciliar, ¿Qué lindo, no ? (...) ¿Quién quiere medidas restrictivas?".

"El Supremo no ordenó imponer medidas restrictivas, el Supremo dijo que el presidente, los gobernadores pueden imponerla, yo no voy a imponer nada, de mi parte cero (...), no habrá medidas restrictivas el año que viene, además el año que viene no habrá vacunas para todos", agregó.

El mandatario habló en vivo a través de las redes sociales el jueves a la noche.

Poco antes de esa transmisión Bolsonaro reiteró que no planea inmunizarse contra el Covid-19 ya que contrajo la dolencia en julio pasado.

"Algunos dicen que doy un mal ejemplo (por no tomar vacuna), que imbéciles, idiotas, yo ya tengo los anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna?", cuestionó el mandatario.

Delirante

Bolsonaro fustigó a Pfizer porque "pone una aviso de que no se hace responsable por los efectos colaterales".

"En el contrato con Pfizer está bien claro que no se responsabilizan por efecto colaterales. Entonces uno puede convertirse en un yacaré, en Superman, en una mujer con barba, en un hombre con voz finita.Lo peor es que pase algo en el sistem inmunológico de la gente", afirmó en un acto en Porto Seguro, Bahía.

Esto fue interpretado como una mala señal toda vez que Brasil negocia un acuerdo con el laboratorio estadounidense.



De todos modos, el presidente dijo que está a favor de incluir las vacunas siempre y cuando tengan la luz verde de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa),que hasta el momento no aprobó ninguna ni recibió los informes para registro de ningún laboratorio.

Luego de meses de disputas, el gobierno nacional aceptó a la Coronavac que adquirió el paulista Instituto Butantan por decisión del goberndor de San Pablo, Joao Doria, un exaliado de Bolsonaro