Hoy se realizará en la peatonal céntrica y tambien en el resto del país. En Tucumán se hará a partir de las 10.30. Declaración bajo el título "Por una Navidad sin Presos Políticos".

Alrededor de unas de unas veinte organizaciones que conforman el "Frente Tucumano por la Libertad de los Presos Políticos en Argentina" hará mañana, desde las 10, un acto público, en la Peatonal en Muñecas y Mendoza, bajo la consigna "Por una Navidad sin Presos Políticos". La actividad está convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina, Autónoma, Los Irrompibles Tucumán, el Frente de Agrupaciones Peronistas, Peronismo Auténtico Tucumán, La Revolución de las Viejas, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Instituto Patria - Comisión de Salud Tucumán; Lealtad y Compromiso de Colombres, Tucumán; Frente de Defensa de los Pueblos Tucumanos, Asociación Madres de Plaza de Mayo; Peronismo 26 de Julio; Frente de Mujeres Evita, Regional NOA; Comité por la libertad de Milagro Sala, Tucumán; Foro de la Militancia; La Rodolfo Walsh, Tucumán; APDFA; Manifiesto Argentino Tucumán; Grupo Aconquija Yerba Buena, Tucumán y Frente Ciudadano por la Salud del Noroeste, Argentina.

Los distintos agrupamientos exigen que la Corte Suprema no interfiera ni condicione las políticas de gestión de los otros dos poderes de estado argentino, es decir, el legislativo y el ejecutivo. Asimismo se exige que se terminen todas las causas de los presos políticos, que se revisen las irregularidades cometidas en las mismas, entre ellas pruebas falsas o falsos testimonios.

En tercer lugar se promueve la conformación de una Comisión Investigadora dentro de la órbita del Congreso de la Nación, para investigar la actuación de la Corte Suprema de Justicia y de ser necesario, se impulse el juicio político de los jueces infractores.

El documento

POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLITICOS EN ARGENTINA

En enero del 2020 nos pronunciamos a través de un documento titulado “Nadie suelta la mano a nadie” donde planteamos que en la Argentina continuaban presos compañeras y compañeros por causas armadas durante la Gestión de Cambiemos conducida por Macri, que son presos políticos porque los motivos de sus detenciones se debieron a su lucha y resistencia frente a la política neoliberal de ajuste y entrega de los recursos del país para satisfacer los intereses corporativos detrás del Poder Hegemónico, que mientras existan presos políticos no hay democracia, que apelábamos a la Corte Suprema de Justicia para que los clamores libertarios fueran resueltos a la brevedad. Luego en el mes de febrero llevamos adelante una huelga de hambre convocada por “Primero la Patria” bajo las consignas “: - Por la Libertad de los presos políticos, el respeto a las garantías constitucionales, y el debido proceso; -No hay democracia ni república sin Justicia; - La Corte tiene la palabra”.

Estamos a un par de semanas de concluir el año 2020, y la situación de las compañeras y los compañeros intrusados víctimas del lawfare persiste empeorando su estado de salud, dañando a sus familias con la intensa presión mediática que es parte del aparato represivo diseñado para disciplinar a los que luchan.

La mayoría de los presos políticos de Argentina son mujeres, integrantes de pueblos originarios, miembros de organizaciones sociales y dirigentes políticos. Gozan de impunidad los empresarios evasores, los fugadores de dólares, los que contaminan, los que promueven la violencia.

En esta época de preparativos por la Navidad y el Fin de Año nos llevan a realizar un balance de lo vivido, de los logros, de lo que aún falta, donde los sentimientos del peronismo atravesados por la identidad cristiana, la práctica de la solidaridad, la defensa de la Verdad y el reconocimiento de la Libertad como derecho intrínseco de las personas nos identifican con un Proyecto absolutamente popular, nacionalista, cuyas bases es el pueblo trabajador que en la búsqueda del Bienestar general se organiza y que levanta las banderas históricas, donde no encajan las injusticias que padecen nuestros hermanos y hermanas argentinos que están sometidos al yugo del Poder Judicial que violenta las bases mismas de la Organización Nacional del Estado democrático al obrar interfiriendo en cuestiones propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, y frente a ello respondemos exigiendo a los Cortesanos que cumplan con sus funciones dentro de los mandatos jurídicos que han recibido, que se ciñan a la Ley, que honren el ejercicio de la profesión y ofrezcan al pueblo argentino Actos de Justicia.

El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes por su funcionamiento y también por su estructura cuasi feudal. Y su renovación no se realizará de la noche a la mañana, sino en el mediano y largo plazo. Gozan de privilegios que en un sistema democrático no pueden sostenerse más sino desconociendo lo que significa la igualdad y la no existencia de prerrogativas de sangre ni de privilegios como manda la Carta Magna desde el año 1.853.

La Corte Suprema de Justicia ha demostrado acabadamente ser la responsable máxima de la práctica del lawfare en nuestro país, dejando que los juzgados practiquen hechos ilícitos, que violen los sectores de sumarios, que sean conniventes con los grupos mediáticos y los diarios de mayor difusión difundan antes las sentencias, antes de ser notificadas, deformando así las garantías constitucionales sobre el debido proceso, el principio de inocencia, el del juez natural, además de violar los Tratados Internacionales de derechos Humanos, porque así responde la Corte suprema Justicia la Nación a los acuerdos antidemocráticos para aplicar doctrinas extranjeras que corroen la independencia de los poderes y cercenan los derechos de la ciudadanía.

El deterioro del funcionamiento del Poder judicial de la Nación se transforma en un dominó que repercute en los fueros de las provincias, atentando sobre el Federalismo en si mismo.

El pueblo argentino sabe de luchas, de noches largas de terror, de resistencia, por eso salimos, ganando las calles para exigir:

1- Que la Corte Suprema de justicia de la nación no interfiera ni condicione las políticas de gestión de los otros dos poderes del Estado Argentino (Ejecutivo y legislativo);

2- Que se terminen todas las causas de los presos políticos, que se revisen las irregularidades de las causas como las pruebas falsas y los falsos testimonios, y cuyas sentencias son atentatorias a la vida de los damnificados;

3- Que en la órbita del Congreso de la Nación se forme una Comisión Parlamentaria que investigue la actuación de la Corte, de ser necesario que se impulse inmediatamente el juicio político de los magistrados infractores.

Libres los queremos.

Basta de Impunidad y de persecución.

Basta de Lawfare y de privilegios.

Basta de Mentiras y de odio.

Por la libertad, las garantías constitucionales, la paz social y la seguridad jurídica nos declaramos en alerta y movilización hasta que sea Justicia.

Frente por la libertad de los presos políticos en Argentina

