01/12/2020 - Inició la temporada turística

Enteráte cómo podés ingresar a Tucumán

Con la reapertura del turismo, el Gobierno de Tucumán, a través del Ente Tucumán Turismo dio a conocer cómo deben hacer quienes deseen entrar a territorio tucumano por vía aérea o terrestre.

A partir de ayer, 1 de diciembre, la provincia de Tucumán reabrió sus puertas a la actividad turística, tras un período que mantuvo a la actividad paralizada durante la mayor parte del año, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Gracias a la habilitación oficial del Gobierno local, la provincia se aprestó para para recibir visitantes de distintas partes de la región, el país y el mundo.

La vicepresidente del Ente Tucumán Turismo, Elena Colombres Garmendia, explicó que los turistas que quieran recorrer el noroeste argentino, de acuerdo al convenio firmado días atrás, sólo necesitará ingresar a los sitios webs de los Comités de Emergencias de cada provincia y gestionar su declaración jurada para circular entre las provincias.

La funcionaria ejemplificó: “Los norteños podemos circular entre provincias con una declaración jurada. Si un jujeño quiere venir a Tucumán tiene que tener su declaración jurada emitida por el Comité de Emergencias de la Provincia pero como estará en tránsito por Salta para venir a nuestra provincia no tendrá dificultades para circular hasta su destino final”.

¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar a suelo tucumano?

El turismo regional entre las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán se encuentra habilitado.

Por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de larga distancia: Se deberá presentar únicamente la declaración jurada que se obtiene en la página del COE: https://coe.tucuman.gov.ar

Turismo nacional (resto del país) e internacional

Por vía aérea: Se deberá presentar la declaración jurada que se obtiene en la página del COE: Al llegar a la provincia, se harán controles médicos a los pasajeros.

Por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de línea: Se deberá presentar la declaración jurada que se obtiene en la página del COE y la reserva confirmada en un alojamiento de la provincia. En caso de no contar con reserva, se deberá presentar un estudio PCR no detectable realizado en las 72 horas previas al inicio del viaje.

Protocolos

“El hecho de que se haya habilitado la actividad turística implica que tanto los hoteleros como turistas tengan que respetar las medidas básicas necesarias para evitar contagios: lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijos y tapabocas”, sostuvo Colombres Garmendia y sostuvo que estos protocolos van en el mismo sentido que los que se aplicaron durante este año en diferentes actividades.

Requisitos en otras provincias

Para salir de la provincia no se solicitará ninguna documentación. El viajero deberá informarse, únicamente, sobre los requisitos de su destino. El único requisito para el desplazamiento será la presentación de una declaración jurada que cada provincia pondrá a disposición a través de sus comités de emergencias. Esto tendrá validez tanto para quienes se desplacen en vehículos privados como en ómnibus de larga distancia.

Cuándo comienza la temporada turística en las otras provincias de la región

Salta, Tucumán y Jujuy abrieron el turismo este 1 de diciembre.

Santiago del Estero se sumará el 4 de diciembre.

Catamarca y La Rioja lo harán el 14 de diciembre.

Cabe remarcar que semanas atrás Tucumán consiguió el sello internacional Safe Travel Stamp, entregado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que certifica que se cumple con los protocolos globales de higiene y sanitización.

Expectativas en el sector

“Somos optimistas. Tenemos altas expectativas en el final de un año muy difícil para el sector turístico. Quienes trabajan en turismo gustan de ser buenos anfitriones. Tenemos buenas perspectivas por lo que será el desarrollo del turismo interno y regional”, dijo la funcionaria que sostuvo que todos los sectores involucrados con el sector serán beneficiados durante la temporada.

Turismo en el resto del país

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó presentó la web Verano, bajo el lema 'Este verano disfrutá y cuidate', la plataforma virtual reúne los requisitos, provincia por provincia, para viajar en las vacaciones 2021. También se puede acceder mediante las aplicaciones Mi Argentina y Cuidar.

Además, allí también se puede completar el Certificado Verano, un registro obligatorio en varios destinos turísticos de la Argentina.