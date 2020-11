AMPLIAR Arce pide dejar actuar a la justicia

29/11/2020 - Justicia

Arce: "La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de los hermanos de Senkata"

El presidente Luis Arce afirmó este domingo que la justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de las personas que fueron detenidas injustamente tras la masacre de Senkata, registrada el 19 de noviembre de 2019.

"La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de las hermanas y hermanos de Senkata. Nuestra solidaridad con ellos que defendieron la democracia a costa de su vida. Valoramos su aporte al desarrollo y crecimiento de la valerosa ciudad de El Alto", expresó Arce, a través de su cuenta en Twitter (@LuchoXBolivia).

En ese sentido, el Jefe de Estado recordó que muchos dirigentes y ciudadanos de Senkata fueron acusados, incluso, por sedición y terrorismo "por un gobierno de facto (de Jeanine Añez) que no respetó los derechos humanos del pueblo que pedía democracia para Bolivia".

Es el caso, por ejemplo, del enfermero Ayben Huaranca, quien estuvo detenido acusado por una serie de delitos, después de que durante la masacre socorrió a los heridos de bala y todavía hasta el momento enfrenta un proceso.

"Es muy injusto (todo lo que me pasó), en este momento yo sigo solamente con salida laboral de lunes a viernes desde las 06.00 hasta las 22.00, pero cómo puedo conseguir un trabajo si mis papeles originales los tiene la Fiscalía y otros los hizo perder, para mí no hay justicia, yo solo ayudé a los heridos (y no es justo que) hasta ahora siga con arresto", dijo el enfermero, en contacto con un medio local.

Asimismo, relató que durante su detención sufrió una serie de hechos de tortura. "Miren cómo está mi cara, me agarraron a patadas, me sacaron los dientes, tres días hice (mis necesidades con) sangre, me crucificaron, me pusieron corriente en mis testículos, ahora quién dice algo de eso", lamentó.



El Gobierno, para esclarecer éste y otros luctuosos hechos registrados el 2019, hizo posible que un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegue al país.

Los expertos arribaron el pasado el 23 de noviembre y al momento realizan trabajos de investigación en distintos puntos del territorio nacional recogiendo testimonios, documentos y otros elementos.