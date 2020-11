AMPLIAR Espera para recibir atención en un hospital de La Paz (foto: ANSA)

29/11/2020 - Salud

Después de la dictadura, además de Covid-19, sarampión en Bolivia

El sarampión, una enfermedad considerada erradicada de Bolivia, después de 20 años sin ningún caso, vuelve a aparecer en el país y pone en alerta al sistema sanitario en medio de la aún latente pandemia de Covid-19.

Detalles.

Este fin de semana se confirmó el tercer caso de esta enfermedad (un niño de un año y cuatro meses) entre abril y noviembre en Santa Cruz, un brote que es considerado pro las nuevas autoridades del país como "una nueva emergencia sanitaria".

Bolivia tiene un sistema sanitario precario y su crisis puede agravarse pues al Covid-19 se suma la amenaza del dengue, zika y chinkungunya (males transmitidos por los mosquitos y endémicos en algunas regiones) y ahora, inesperadamente, el sarampión.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que aún se desconoce el origen del contagio de este nuevo caso de sarampión y adelantaron que detectarlo será una tarea compleja porque el paciente, junto con sus padres, recorrió varios centros de salud, por otra enfermedad, antes de que sea diagnosticado con sarampión, publicó el diario El Deber.

El director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Boris Chan, advirtió que el sarampión ya está en el departamento de Santa Cruz y se quedará si la población no es consciente de la importancia de hacer vacunar a sus hijos.

"Si no hacemos acciones como la vacunación vamos a seguir teniendo casos", advirtió Chan.

Para el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, el sistema de salud de Bolivia "no podría soportar una emergencia por tres enfermedades de forma simultánea".

"Si no tenemos los recursos humanos para enfrentar el coronavirus, peor será para encarar otras dos patologías. El sistema no está preparado, los hospitales no están en condiciones para soportar una tercera epidemia", remarcó.

En abril pasado se reportó el primer caso de sarampión en Santa Cruz, tras 20 años libres de la enfermedad. Se trataba de una pediatra de 29 años que estaba embarazada.

Semanas después se identificó al paciente cero, un pequeño que viajó con su familia al exterior. Ambos están recuperados.

Según El Deber, el riesgo de que esta enfermedad se expanda por todo Bolivia está latente debido a que, según el reporte del PAI, un 50% de niños aún no fue inmunizado este año contra esta enfermedad debido a las restricciones de circulación por causa de la pandemia de coronavirus.

"Al bajar la cobertura de vacunación automáticamente emerge la enfermedad", alertó Ríos. "El sarampión tiene para nosotros mucho más riesgo, preocupación y respeto que el Covid-19 en sí", acotó el experto.

Es que el sarampión es considerado de alto riesgo debido a su capacidad de propagación, se estima que un enfermo puede contagiar a 18 personas mientras que el coronavirus, el promedio es tres.

Durante la pandemia de Covid-19 se registraron brotes de sarampión en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, además de Bolivia, y también fueron confirmados casos de difteria en Perú luego de 20 años de haberse reportado el último paciente, con contagios surgidos en Venezuela y República Dominicana.

Todo efecto colateral del Covid-19, al no ser eficaz por las restricciones el proceso de vacunación. Así, a la crisis del coronavirus, se suman otros problemas sanitarios de peso.