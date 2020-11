25/11/2020 - Conmoción mundial

La muerte de Diego en los portales del mundo

La muerte del ídolo y ex DT de la Selección nacional ganó las portadas de los principales medios del mundo que recordaron su trayectoria y reprodujeron las expresiones de dolor de las principales figuras del fútbol mundial.

Con enormes titulares y fotografías, los medios de comunicación digitales de todo el mundo presentaron hoy la muerte de Diego Armando Maradona con el despliegue de noticia principal, aún por sobre las medidas de confinamiento o de relajación, según el caso, para combatir la pandemia del coronavirus.

Los titulares "muere leyenda del futbol mundial" o "el mundo llora a Maradona" se repiten en español, italiano, inglés, francés, alemán y las demás lenguas del planeta, ya que la noticia es presentada en los medios de todo el mundo.

Algunos grandes diarios europeos como El Mundo, El País o La Vanguardia de España; Le Figaró o Le Monde de Francia, Berliner Zeitung de Alemania y, por supuesto, la mayoría de los periódicos italianos, despliegan junto con la noticia de la muerte del astro notas sobre sus problemas de salud, sus frases memorables, sus opiniones políticas y sus desavenencias familiares.

El diario El País de Madrid se hace eco de la noticia y publica la confirmación de la familia sobre la muerte de Diego. El medio recuerda el deterioro de salud que mostró el DT de Gimnasia en su última aparición pública. "Los inmortales también sufren", dice la nota.

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo titula "Muere Maradona" sobre una foto del capitán de la Selección besando la Copa del Mundo en 1986 y define al ex capitán de la celeste y blanca como "Héroe de la Copa, ícono de izquierda y mito argentino".

El italiano Corriere della Sera dedica toda su portada para despedir al 10. "Sus pies estaban al servicio de un gran corazón" se titula el retrato del ídolo. "No. Maradona no puede haber muerto, porque él es la esencia del fútbol y el amor no muere más", asegura en una columna de opinión el escritor napolitano Maurizio de Giovanni, quien supo disfrutar de las gambetas de Diego en el equipo de su ciudad natal.

"Diego Maradona, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, muerre a los 60 años", dice el inglés The Guardian. "Tenía un talento sublime y llevaba una vida problemática", describe su perfil.

"Diego Maradona, el argentino que se convirtió en uno de los más grandes jugadores de fútbol ha muerto a los 60 años", cuenta The New York Times, a la vez que aclara "Su leyenda se vio empañada por sus adicciones y excesos".

"Muere Diego Maradona. El día más triste de la historia del fútbol argentino", titula el diario deportivo español Marca, que recorre la noticia del deceso del Diez, pero también las expresiones de tristeza de jugadores argentinos como Diego Latorre y europeos como Iker Casillas y Gary Lineker.

El también deportivo As, cita como fuente los medios argentinos y aclara que "El Pelusa se recuperaba de una intervención".

En una simple recorrida por la web, la noticia sobre la muerte de Maradona se encuentra –aunque no siempre como título principal- en el diario Hürriyet de Turquía, en el Morgunbladid islandés, el 24Chasa búlgaro, el Harian Metro de Malasia o el Diena de Letonia.

El diario italiano La Repubblica presenta una enorme fotografía de un mural pintado con la cara de un Diego ya exjugador, con mirada penetrante, barba entrecana y pintura en el rostro y el titular: "Adiós Maradona: el mundo llora el Pibe de Oro", con la frase Pibe de Oro en español.

"Diego Armando Maradona está muerto, el impactante anuncio de Argentina", enuncia el diario Quotidiano de Nápoles, la "patria chica" maradoniana en Italia, y despliega luego varias noticias complementarias referidas al suceso que conmovió al mundo entero.

El diario israelí Yedioth Ahronoth publica como noticia principal una fotografía de Maradona en el Muro de los Lamentos y dice: Murió Maradona: conmoción mundial y en Israel. El legendario futbolista argentino falleció a los 60 años de un ataque al corazón. Los principales medios israelíes se hicieron eco de una noticia que da la vuelta al mundo".