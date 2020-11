AMPLIAR Protestas tras el asesinato de un hombre negro en un Carrefour de Brasil (foto: EPA)

23/11/2020 - Exclusión

Acciones de Carrefour caen 5,3% tras asesinato de hombre negro

Las acciones de la cadena de supermercados Carrefour sufrieron una caída del 5,3 % hoy en Brasil, luego del asesinato de un hombre negro en una sucursal de la empresa en Porto Alegre que tuvo repercusión nacional y motivó protestas de grupos antirracistas que continuaban ayer lunes.

Las acciones de la filial brasileña de la cadena francesa Carrefour bajaron el 5,3 % al inicio de la tarde de este lunes en la Bolsa de Valores de San Pablo, que en ese momento operaba en alza del 0,96 % a los 107.058 puntos.

Por otra parte la Iniciativa Empresarial por la Igualdad Racial, que reúne a 73 grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que actúan en Brasil, determinó que Carrefour sea excluida de la entidad, informó el diario Folha de San Pablo.

El jueves pasado dos custodios de una sucursal de Carrefour en la zona norte de la ciudad de Porto Alegre propinaron una golpiza y asfixiaron a Joao Alberto Silveira Freitas, un hombre negro de 40 años, que murió en el estacionamiento del mercado.

Un día después, el viernes, el CEO de Carrefour mundial, Alexandre Bompard, manifestó sus condolencias y calificó como "insoportables" las imágenes del asesinato posteadas en las redes sociales.

"Mis valores y los valores de Carrefour no concuerdan con el racismo y la violencia", afirmó Bompard, quien solicitó a los responsables del Grupo Carrefour Brasil que colaboren con la Justicia. Este lunes continuaron las diligencias en la Policía Civil -área investigaciones- del estado de Rio Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre, relativas al asesinato de Silveira Freitas, mientras continuaban detenidos preventivamente los dos custodios de una empresa privada de seguridad contratada por Carrefour. Uno de los presos también es policía.

Mientras tanto grupos antirracistas, partidos políticos y entidades defensoras de los derechos humanos convocaron a un nuevo acto de protesta previsto para este lunes en Porto Alegre y en Rio de Janeiro.

Las investigaciones judiciales son importantes, pero las movilizaciones van a continuar por tiempo "indefinido" con independencia de lo que ocurra con el proceso a los custodios, afirmó Izamel Ferreira da Silva, dirigente del movimiento negro de Porto Alegre.

"El racismo es un problema de todos los brasileños, negros y blancos, pero sin el apoyo de los blancos no podremos derrotarlo, no basta con que una persona diga que está contra el racismo, es necesario que lo combata activamente porque si no habrá más hombres negros asesinados como Alberto (Silveira Freitas)", señaló la activista.

"En Brasil ya tenemos nuestro propio George Floyd (norteamericano asesinado por policías en junio), todo el mundo vio en los videos puestos en las redes sociales como Alberto ( Silveira Freitas) fue brutalmente asesinado, fue un crimen de carácter racista", añadió Izamel Ferreira da Silva en diálogo con ANSA.

El presidente, Jair Bolsonaro, y el vicepresidente, Hamilton Mourao, afirmaron por separado no hay "racismo" en Brasil, donde negros y blancos conviven en armonía.

En su discurso ante Conferencia del G-20 Bolsonaro declaró este fin de semana que hay grupos interesados en generar "el conflicto, el odio y la división entre las razas utilizando la máscara de la búsqueda de la igualdad y la justicia social".

El hijo del mandatario, diputado Eduardo Bolsonaro, que viajó a Porto Alegre, repudió la agresión "brutal" que costó la vida de Silveira Freitas, pero cuestionó el oportunismo de la de izquierda que "logró tener su George Floyd".

La dirigente Ferreira da Silva discrepó con las opiniones del presidente a las que definió como "hipócritas" porque en "Brasil existe un racismo estructural".

"Bolsonaro habla con desprecio de los negros e incentiva la violencia que nosotros sentimos cotidianamente por parte de la Policía", finalizó Ferreira da Silva.