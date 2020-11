20/11/2020 - Investigación

Amenaza a Hebe: Confirman prisión preventiva de un ex seminarista y procesamiento de una ex monja

Los camaristas federales César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias rechazaron las apelaciones interpuestas por un matrimonio de dos ex religiosos, cercanos al ex obispo de la diócesis Avellaneda-Lanús, Rubén Oscar Frassia, quien renunció en agosto.

La investigación identificó que el celular desde donde se realizó la llamada pertenece a una ex monja, integrante de la congregación Miles Christi. Minutos antes y después de la amenaza, su autor se comunicó con el celular de Frassia, desde el mismo teléfono con el que se realizó la llamada a Hebe.

En noviembre de 2016, durante el apogeo del macrismo y con el lawfare en pleno desarrollo, después de una carta pública enviada por Hebe de Bonafini al Papa Francisco, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibió un llamado telefónico amenazante, acompañado por un timbrazo insistente en la madrugada, en idéntica secuencia a lo sucedido el 18 de julio de este año. Por este último hecho, ocurrido casi cuatro meses atrás, se confirmaron días atrás los procesamientos de los presuntos autores.

En efecto, el viernes 30 de octubre la sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de un matrimonio integrado por una mujer y un hombre, vinculados al ex Obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén Oscar Frassia, dispuesto el 5 agosto por el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la causa iniciada por las amenazas de muerte sufridas por Hebe en julio, a través de una llamada telefónica ocurrida a las 5:15 de la mañana y del portero eléctrico de su domicilio de la capital bonaerense.

La medida judicial, ahora confirmada en segunda instancia, sería la causante de la imprevista renuncia de Moñseñor Frassia al alto cargo eclesiástico.

La investigación, en trámite ante el Juzgado Federal Nº 3, secretaría Nº 8 de La Plata, lleva el número 18522/20 y fue caratulada “NN S/ Averiguación de delito”. En el expediente Hebe fue constituida como querellante, rol procesal que lleva adelante el abogado Juan Manuel Morente, patrocinante de las Madres de Plaza de Mayo en todos sus pleitos judiciales.

Uno de los procesados es un ex seminarista formado en el obispado a cargo del Monseñor Frassia

Los procesamientos por amenazas coactivas agravadas fueron dictados inmediatamente después de las declaraciones indagatorias de un matrimonio que estuvo detenido durante 48 horas.

En el caso del hombre, el procesamiento incluyó la prisión preventiva mientras que su esposa fue beneficiada con la eximición de prisión debido a que entonces cursaba un embarazo en estado avanzado. Asimismo, se les trabó un embargo por 150 mil y 50 mil pesos, respectivamente. Ambas medidas fueron confirmadas por los camaristas federales César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, que el pasado viernes 30 de octubre comunicaron el rechazo a la apelación interpuesta por la defensa.

Se trata de José Luis Aguirre, de 34 años, un ex seminarista formado en el obispado a cargo del Monseñor Rubén Oscar Frassia, que abandonó los hábitos para contraer matrimonio con Jimena Celeste Cuestas, de 37. En su declaración, Aguirre dijo ser “secretario” del Obispo.

La mujer, en tanto, es titular de la línea desde la cual se efectuó la comunicación amenazante, realizada a doscientos metros de la vivienda que ambos comparten, ubicada en el barrio de Congreso, sobre la calle Combate de los Pozos. La pareja se encuentra empleada por el Municipio de Lanús.

Minutos antes e inmediatamente después de la intimidación, se realizaron desde la misma línea sendas llamadas al teléfono celular de Frassia.

La investigación logró identificar el número telefónico desde el cual se efectuó la llamada y determinar la ubicación exacta del celular al momento del contacto. Asimismo, el análisis de las llamadas realizadas desde el teléfono de donde se produjo la amenaza, determinó que minutos antes e inmediatamente después de la intimidación se realizaron desde la misma línea sendas llamadas al teléfono celular de Frassia.

En sus declaraciones, la mujer y su marido fueron coincidentes en negar los hechos, excusarse en el olvido del teléfono celular en el trabajo, y relatar el vínculo que los une con el obispo de la Diócesis de Avellaneda-Lanús, monseñor Frassia, cuyo teléfono celular también fue peritado.

La mujer dijo ser una persona religiosa durante 16 años, que a partir del año 2013 estuvo en el Instituto Cristo Rey de Dock Sud, que depende del Obispado de Avellaneda. A su nombre se encuentra una importante red de teléfonos celulares, que solventa el obispado, y cuyo domicilio de facturación corresponde a la sede del Instituto religioso Miles Christi, en Villa Elisa, uno de cuyos curas fundadores, el presbítero Roberto Juan Yannuzzi, fue echado por el Papa Francisco en febrero de este año, por “irregularidades, abusos de autoridad y abusos sexuales con adultos”, según admitió en un comunicado la institución eclesiástica.

Su marido fue más explícito. En su declaración indagatoria precisó que tanto él como su esposa “son gente trabajadora, religiosa y solidaria” y que “conoce al obispo, con quien mantiene una relación de amistad”, tanto que el día anterior a ser detenido había estado de visita en su casa.

Además, el imputado refirió que “se comunicaron por teléfono, pero que estas llamadas se realizan una vez por semana, ya que el obispo se encuentra siempre muy ocupado”, no obstante se habían visto días antes “sin poder recordar con precisión si fue el viernes 17”, o sea, unas horas antes de las amenazas, producidas en la madrugada del sábado 18.

De la declaración del imputado se desprende con absoluta claridad que, a pesar de mantener una relación de amistad con el obispo, que se ejerce mediante llamados telefónicos semanales debido a la suma de ocupaciones que tiene la autoridad eclesiástica, ambos se vieron personalmente dos veces en una semana, justo en la que se produjeron las intimidaciones.

Esa vinculación fue la razón que el juez esgrimió para peritar el teléfono celular de Frassia, aunque tras el estudio técnico realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se hallaron evidencias que vinculen directamente al cura con el hecho.

Quién es Frassia

El obispo Frassia es un viejo conocido de las Madres de Plaza de Mayo. Fue a él a quien las Madres responsabilizaron, en febrero de 2019, por el traslado del Padre Paco de Olveira, de su capilla en Isla Maciel, y por haber permitido el atropello del nuevo párroco, Mauro Ghisaura, quien destruyó la labor pastoral de Olveira entre los pobres de su comunidad.

El señalamiento de las Madres fue realizado, no sólo en forma pública sino personalmente, a través de la entrega en mano de una carta firmada por Hebe de Bonafini, en la que las Madres manifestaban sentirse “alarmadas por la violencia desatada el sacerdote que usted, obispo Frassia, impuso en lugar del padre Francisco ‘Paco’ Olveira”. El cruce entre el obispo Frassia y las Madres puede verse en este link: Las Madres denuncian ante el Obispo de Avellaneda a Mario Ghisaura

Renuncia del obispo y saludos de Grindetti

El jueves 6 de agosto, un día después de dictados los procesamientos y la prisión preventiva ahora confirmados por la Cámara, la propia Hebe de Bonafini anunció en su discurso de la marcha semanal de las Madres, los avances registrados en la investigación y dio la primicia sobre la renuncia de monseñor Frassia al gobierno del Obispado de Avellaneda-Lanús.

“El teléfono era de una ex monja”, detalló Hebe entonces, y agregó: “El obispo Frassia, que pintó las imágenes de las Madres cuando echó al padre Paco, acaba de renunciar. Quiero que todos lo que me escuchan se pregunten por qué renunció el obispo, que tiene tanto poder y tantos amigos poderosos. No es cualquier cosa. Las Madres no nos vamos a quedar calladas”.

Al día siguiente, la agencia de noticias católica AICA confirmó el adelanto de Hebe y precisó que Frassia presentó al Santo Padre su “disponibilidad”, por estar llegando a los 75 años “y además por otras razones”.

Por Demetrio Iramain

Fuente: https://contraeditorial.com/