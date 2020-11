AMPLIAR Ocho mujeres en el gabinete de Sagasti (foto: EPA)

19/11/2020 - Crisis

Asumieron ocho mujeres en el gabinete de Sagasti

"El día en que no sea noticia que una mujer asume un cargo, habremos logrado la igualdad", afirmó ayer Violeta Bermúdez, la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Perú, designada por el flamante mandatario interino Francisco Sagasti, que edificó un equipo de gestión con ocho féminas, algo inusual en el país.

En entrevista con RPP Noticias, destacó que la conformación de un equipo de gobierno equilibrado entre hombres y mujeres fue uno de los temas en los que coincidió con Sagasti.

Bermúdez adelantó que para su gestión será "fundamental" una comunicación clara con el Congreso.

Desde el Ejecutivo interino -que asumió tras ser destituido por corrupción Martín Vizcarra y tras la renuncia de su reemplazante Manuel Merino- existe "la mejor intención" de llevar a cabo diálogos con el Parlamento "que se ajusten al contexto actual".

La ministra destacó el respaldo que tuvo el presidente Sagasti y su paso previo por ese poder del Estado como legislador.

La nueva líder del Consejo de Ministros adelantó que antes de las próximas 24 horas el Gabinete designará al próximo titular del Ministerio de Energía y Minas, el cual se encuentra pendiente.

También resaltó que actualmente varios altos cargos públicos, como el Tribunal Constitucional o diferentes ministerios, estén liderados por mujeres; sin embargo, lamentó que esto todavía siga siendo noticia en estos tiempos.

En esa línea, resaltó ante RPP que "en el actual equipo de ministros hay personas con vocación de servicio que han dejado de lado posiciones importantes y proyectos personales".

"Yo creo en que el día que no sea una noticia que una mujer asume un cargo, asume un ministerio o un Tribunal, ese día habremos logrado la igualdad. Mientras siga siendo noticia es que las cosas no están tan bien, entonces me parece muy importante reconocer que el presidente Sagasti desde el primer momento me dijo que tenemos que armar un Gabinete paritario porque en nuestro país hay hombres y mujeres muy capaces", remarcó.

Bermúdez señaló que el primer objetivo de este gobierno de transición será el de garantizar elecciones generales "libres y transparentes", donde desde el Ejecutivo se garantice la neutralidad.

De igual modo, destacó que en los próximos meses se trabajará en promover espacios de participación ciudadana.

Bermúdez había sido a mediados de la década de 1990 la abogada de la entonces primera dama Susana Higuchi, cuando denunció un secuestro y torturas de su esposo, el presidente Alberto Fujimori.

El miércoles por la noche Sagasti designó su gabinete, encabezado por Bermúdez. una abogada feminista de 59 años, y que incluye la primera mujer titular del ministerio de Defensa y dos excolaboradores del destituido presidente Martín Vizcarra.

El gabinete del gobierno transitorio peruano estará integrado ocho mujeres en total.

El ministerio de Defensa será encabezado por Nuria Esparch, una abogada que fue viceministra de esta cartera en el segundo mandato de Alan García (2006-2011).

Esther Astete, quien era embajadora en México, asumió en Relaciones Exteriores, mientras que la responsable de Salud será Pilar Mazzetti, una médica experta en salud pública que ocupaba el mismo cargo hasta hace nueve días con Vizcarra.

Por meses, Mazzetti estuvo encargada de los esfuerzos por contener la pandemia de Covid-19, que contagió a más de 930.000 peruanos y mató a 35.000.

Siguiendo la tradición peruana, varios ministros juraron sus cargos "por Dios y estos Santos Evangelios" arrodillados ante un crucifijo y una Biblia, mientras otros lo hicieron por "la Patria y la Constitución".

La diferencia la marcó una mujer, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, quien juró "por Dios, por la Patria y por los hermanos que defendieron la democracia", aludiendo a las manifestaciones contra Merino, que condujeron a su renuncia a seis días de asumir.

La nómina de mujeres ministras se completa con Claudia Eugenia Cornejo (Comercio Exterior y Turismo), Silvana Eugenia Vargas Winstanley (Desarrollo e Inclusión Social) y Silvia Rosario Loli Espinoza (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

En total son 18 ministros, además de la jefa de Gabinete.