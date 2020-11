AMPLIAR Escudo de la Republica Arabe Saharaui Democratica_

17/11/2020 - Sahara Occidental

Partido opositor marroquí apoya a los saharauis del Frente Polisario

Declaración de Mohamed Salem Ould Salek, MAE de la RASD: “La guerra apenas comienza como consecuencia de la agresión marroquí y su fracaso en El Guerguerat y también como resultado de la negativa de Marruecos a aplicar el acuerdo firmado con nosotros bajo los auspicios de la ONU y la OUA.»

«El fin de la guerra está ahora vinculado al fin de la ocupación ilegal de parte de los territorios ocupados de la República Saharaui»

“Agradecer a los países y organizaciones y a todos aquellos que expresaron su preocupación por la gravedad de la situación, queremos hacer dos aclaraciones:

1-El Guerguerat es una brecha abierta por el ejército de ocupación marroquí en violación del acuerdo militar número 1.

Existe sobre un muro militar, plagado de millones de minas y alambre de púas y custodiado por tropas de ocupación.

La violación no existía antes de que se acordara el alto el fuego. No es una ruta internacional o regional. Se utiliza para saquear los recursos naturales del pueblo saharaui e inundar África con drogas. Esta es la verdad de esta brecha de El Guerguerat para quienes no tienen información específica «

2- Fue Marruecos quien inició la guerra negándose a cerrar la brecha y anunciando públicamente que había iniciado una operación militar para abrir la brecha cerrada por manifestantes de la sociedad civil saharaui.

El SG del ministerio de Seguridad y Documentación reitera que no habrá cese del fuego en el Sáhara Occidental.

El Ejército de Liberación Saharaui continúa atacando el muro por cuarto día consecutivo.

Un partido político marroquí apoya a los saharauis y pide a Rabat facilitar la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental.

Justo ayer, las agencias del Májzen comenzaron a reconocer por primera vez que las fuerzas de ocupación establecidas en el muro de la vergüenza, sufrieron ataques por parte del Ejército de Liberación Saharaui, siendo alcanzados por varios misiles, aunque no reporta los daños materiales ni humanos.

El Secretario general del Ministerio de Seguridad y Documentación, Sidi Ouagal, en declaraciones al digital mauritano Al Akhar, reveló las condiciones para un posible alto de fuego con Marruecos, y afirma que está sujeto al respeto a «la legitimidad internacional y el cumplimiento de sus decisiones, y el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes en el año 1991.

Sidi Ouagal afirmó que las condiciones innegociables para la tregua son:

1. El cierre inmediato de «la brecha ilegal en El Guerguerat, el retorno de las fuerzas marroquíes a lo que era el 6 de septiembre de 1991».

2.»La liberación de nuestros presos políticos en las cárceles marroquíes, especialmente el Grupo Gdeim Izik».

3. Fijar una fecha concreta para la celebración del referéndum de autodeterminación, que se encuentra estancado desde 1991.

El pasado día 13 de noviembre, el ejército de ocupación marroquí invadió una zona desmilitarizada en el sur del Sáhara Occidental, decisión que fue respondida inmediatamente por el ejército Saharaui que atacó a varios puntos a lo largo del muro militar marroquí que divide el Sáhara Occidental.

Las fuerzas de la RASD continúan su ataque contra posiciones marroquíes a lo largo del muro. Se cumplen ya cuatro días desde que se reanudó la guerra del Sáhara Occidental. El SG de Defensa de la RASD confirma que no cesará el fuego hasta que no haya fecha para un referéndum.

Los ataques del ELPS han provocado varios heridos y huidos del bando enemigo. Mientras estamos a la espera del cuarto informe militar que se hará público esta misma tarde.

El partido político marroquí «Partido Progresista Democrático de Marruecos» expresó este domingo su posición en apoyo del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, a raíz de los recientes acontecimientos en la brecha ilegal en El Guerguerat. La declaración enfureció a la prensa marroquí cercana al Majzén que la calificó de traidor.

Como era de esperar, la Secretaría General del partido de oposición marroquí confirmó, este domingo, su posición a favor del derecho del pueblo a la autodeterminación saharaui tras la agresión militar marroquí en la brecha ilegal en El Guerguerat.

La agrupación política marroquí pide en el mismo contexto calma para evitar la escalada, dados los riesgos que conlleva este conflicto para la región y todos sus pueblos, según el Partido Progresista.

La posición expresada por el Partido Progresista Marroquí no pasó desapercibida para la prensa marroquí, que acusó al partido de alta traición por expresar su posición que está en línea con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y Unión Africana que reconocen al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación e independencia, y consideran la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental como una fuerza de ocupación.

La prensa marroquí utilizó su propio diccionario y su vocabulario habitual en la campaña indiscriminada contra el Partido Progresista Democrático, por el uso del nombre «Sahara Occidental» estipulado en todas las decisiones internacionales y regionales, olvidando que el propio Rey de Marruecos reconoció a la RASD como país en su BOE (Boletín oficial del estado) tras aceptar su solicitud de adhesión a la Unión Africana.

Es de destacar que este partido marroquí, con esta valiente posición, se suma a la comunidad internacional que lleva más de 40 años llamando a implementar los acuerdos, principios y resoluciones internacionales de Naciones Unidas encaminados a lograr una solución pacífica permanente al conflicto en el Sáhara Occidental que garantice al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación.

