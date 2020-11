AMPLIAR Así comenzaba la represión en Sacaba

15/11/2020 - Tarea

Expertos de la CIDH llegan a Bolivia para investigar las muertes de Sacaba y Senkata de 2019

"Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata la va a tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país”, indicó ayer el ministro de Justicia Iván Lima.

Cinco expertos del “más alto nivel” más el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Joel Hernández García, llegarán a Bolivia el 23 de noviembre para una investigación sobre las muertes de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, anunció este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima.

“El presidente de la CIDH llega el lunes 23 de noviembre junto a un grupo de cinco expertos del más alto nivel internacional a investigar todo lo que ha ocurrido en nuestro país en 2019 sobre estos luctuosos hechos. Llega un grupo de cinco expertos del más alto nivel”, dijo Lima, durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

Según Lima, lo que se quiere es abrir todos los expedientes de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público a la investigación de la CIDH.

“La investigación internacional desde este gobierno va a tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento, sin perder nuestra soberanía. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata la va a tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país”, indicó.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacres” a las represiones de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), que derivaron en la muerte de al menos 26 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que sucedió a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.

Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

Lima advirtió que traer a la CIDH a Bolivia es “darle una garantía de paz al país, un encuentro, una reconciliación”.

“Esos cinco expertos no son ni del MAS, ni de Comunidad Ciudadana, ni de Creemos. Es una comisión que emite una especie de informe de comisión la verdad que va a ser un elemento más para la Fiscalía y el Órgano Judicial. No va a ser concluyente. Reitero, no estamos cediendo soberanía, estamos esperando que la comisión nos entregue un elemento más para que el Ministerio Público y el Órgano Judicial le den verdad a los bolivianos”, sostuvo.