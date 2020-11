AMPLIAR Cerca de mil muestras en el certamen Catad'Or Wine Awards de Chile (foto: Ansa)

15/11/2020 - Enologos

Cerca de mil muestras en Catad'Or Chile

Cerca de mil muestras de vinos de 14 países analizaron los 45 jurados del concurso internacional Catad'Or Chile que mañana dará a conocer los grandes ganadores.

Sigue.

Distribuidos en comisiones de no más de cinco personas para respetar las normas sanitarias de distanciamiento social, Fernando Almeida, enólogo catalán, contó a ANSA que participó en Catad'Or Chile y valoró los estilos diferentes de vinos donde "te das cuenta de que el nivel va subiendo, subiendo, cada año" y la industria se esfuerza por conquistar distintos mercados.

En otras de las mesas del Hotel Cumbres, Fernanda Valenzuela, docente chilena del Instituto Culinary, que enseña carreras técnicos profesionales culinarias, hotelería y eventos, vivió en Sudáfrica y Argentina donde adquirió la experiencia del vino y dejó la ingeniería para dedicarse a este arte.

Sostuvo en diálogo con ANSA que "los chilenos queremos muchísimo el vino, y es parte de la cultura ese cariño" aunque falta que "la valoricemos".

A su juicio, para ser grandes consumidores hace "falta que desde muy pequeños nos enseñen a apreciar lo que comemos y bebemos, si eso nos lo enseñaran seriamos mucho más exigentes".

Lo otro, acotó, "valorizar nuestra propia cultura y reconocer que un vino no tiene sentido si no le veo su origen, entonces un sentido de curiosidad, debemos tener esa búsqueda de saber qué tiene lo francés, lo italiano, lo español, y así como valoro mi cultura valoro la de los demás".

Consultada sobre los mejores maridajes, afirmó que "el vino siempre fue el agua que se pudo beber cuando el agua estaba contaminada, entonces, siempre se tomó con comidas. Los grados alcohólicos que tiene un vino vienen históricamente de una bebida que se consumía con la comida. Cuál es la combinación más perfecta a mí me gusta la historia, respetar las culturas".

"La más perfecta -añadió- es la que nace del lugar, entonces si tú vas a cualquier territorio y le preguntas con qué toma su comida, de seguro esa es la más ideal. Ahora si queremos construirla de forma más ingenieril, más gourmet, vamos a tratar de buscar las armonías y los puentes entre las bebidas, el vino y las comidas, pero eso es algo para mí, no sé si artificial, pero construido, en cambio lo que vas a probar en el sur de Chile o en la zona de la borgoña en Francia y pruebas lo que la gente normal come con su vino, te vas a encontrar con el mejor maridaje".

Arnaud Frennet, productor belga de cervezas premium, fue su primera vez como catador en el concurso y aseguró a ANSA que fue una experiencia "muy positiva, después de 18 años comercializando cervezas". Valoró la existencia de varias categorías, "una dispersión muy interesante, que te sorprende y donde se sale de lo tradicional, de lo monótono".

Compartió que "la aproximación al vino es personal, y siempre va a hacer subjetivo aunque cuando catas lo tratas de hacer lo más objetivo. En los mayores puntajes nunca hay una unanimidad completa por eso es importante las comisiones. Todos aquí son grandes profesionales, muy interesante compartir, cada uno tiene su gusto, y cuando hay mucha dispersión se discute y se busca el acuerdo. Está muy bien organizado".

Meinard Bloem, holandés, presidente de la comisión 1 del concurso, rescató la realización del concurso en medio de la pandemia, él ha participado ya varios años en su premiación.

Contó a ANSA que este año "hubo de todo, muestras muy variadas, inesperadas, muchas sorpresas, para bien y para mal que, en un contexto de cata a ciegas, no es fácil, porque es muy diverso". Adelantó que "hay varios vinos muy buenos que hemos logrado destacar con medallas de oro, a su nivel".

Describió que en los vinos chilenos, sobre todo el Carmenere, "nos tocó una serie muy limpia, muy honesta, pura fruta, sin maquillaje, sin esconderse nada, vinos que son lo que son, que gustan y logramos destacar a varios de ellos". Hubo "un avance muy grande en el Carmenere. Yo me esperaba una cosa muy sobremaduro, con exceso de roble, lo que a veces pasaba, pero ahora no".

Coincidió en que "la industria busca frenéticamente innovar y en eso se ha perdido el consumidor que está consumiendo más cerveza. Hay que reconquistar al consumidor. Yo creo que estos concursos sirven para dar un poco de guía al vino, no hay ignorantes, todos sabemos nuestros gustos".

Destacó que el vino chileno unido a la gastronomía, "sobre todo los productos de mar, Chile tiene un clima fantástico, vinos muy frescos, que va muy bien con el frescor de los productos de mar, entonces valoremos, pero no es fácil convencer".

En esa línea, Bloem señalo además que se dieron "cuenta hoy que faltan vinos para acostumbrarse. Yo que soy holandés aprendí a beber vino con vinos muy sencillos, algo dulces, vinos demasiado fáciles de tomar pero que te llevan después a algo más serio".

Analizó que "en general, Sudamérica, sobre todo Argentina tenia mucha cultura y se perdió. La gente iba a los bares y pedía vino con soda y eso es mal visto hoy en día, 'es que hay que descorcharlo y decantarlo', te dicen. Pero no, toman vino con soda, y si te gusta echarle frutilla a tal o cual vino, hazlo, es tu plata, y si te gusta sé feliz".

"No dejes de tomar vino porque es demasiado elitista, échale frutilla, durazno, no me importa, de verdad, no lo digo en broma. Antiguamente, todo el mundo tomaba clery, borgoña y ¿por qué no?.

Evidentemente estos concursos apuntan más alto, pero como jurado a veces decimos, este vino está exquisito en un día de verano con unas ostras al lado o un erizo, y ese es el contexto que a veces nos falta", finalizó. este mundo no es tan elitista", concluyó.