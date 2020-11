15/11/2020 - En General

El Comité de Inmunizaciones planifica la llegada de la vacuna

La llegada de la vacuna podría esperarse en el mejor de los casos para mediados o fines de diciembre. Si no, en febrero o marzo del 2021.

Encabezado por la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, el Comité Sanitario trabaja en el protocolo a seguir cuando la vacuna llegue a la provincia.

La titular de la cartera sanitaria manifestó que se está definiendo quiénes serán las primeras personas en recibirla, por lo que se está confeccionando los padrones. “Estamos armando una logística con núcleos en 60 nodos, con enfermeras, administrativos, también se sumó el Ejército y Seguridad. Queremos dar una respuesta rápida a nuestros ciudadanos”, dijo.

En este sentido, el secretario ejecutivo médico, Luis Medina Ruiz, explicó que parte de la logística que están preparando es la metodología que desarrollará, ya que la vacuna debe estar por debajo de los 18°. “Queremos que esté en el mejor estado cuando llegue al paciente. Inicialmente estará destinada para el personal de salud y esencial, mayores de 60 años y personas con comorbilidad”, detalló.

Por último, el funcionario sostuvo: “Hay que esperar. Hay mucha incertidumbre. A medida que tengamos todos los datos y conocimientos seremos los primeros en defender la vacuna o no aceptarla si no está en condiciones”. A la vez que adelantó que la llegada de la vacuna podría esperarse en el mejor de los casos para mediados o fines de diciembre. Si no, en febrero o marzo del 2021.