12/11/2020 - COVID-19

Doce diputados chilenos en cuarentena

Doce diputados en Chile iniciaron cuarentena preventiva, entre ellos el timonel de la Cámara Baja, Diego Paulsen, luego que un contacto estrecho diera positivo por coronavirus.

Todos son miembros de la bancada del partido oficialista de derecha Renovación Nacional y representan un tercio de la bancada de 34 diputados que tiene la fuerza, en la cual militó hasta su primer gobierno (2010-2014), Sebastián Piñera.

Según consigna una versión de El Mercurio on line, el contacto estrecho es la esposa del jefe de la bancada, Sebastián Torrealba, quien no está descartado que también tenga el virus Covid-19, lo que sólo se confirmará en las últimas horas de hoy cuando esté el resultado del test de PCR.

"He dado cuenta hoy en el Congreso que he sido contacto estrecho por Covid. Lamentablemente mi señora se contagió y estamos tomando todas las medidas del caso para hacer cuarentena. Gracias a Dios ella está bien y mi familia está bien e inicio una cuarentena de 14 días", resumió Torrealba.

Los parlamentarios debieron regresar a sus casas por vía terrestre, no pudiendo hacerlo en avión. Justamente Paulsen -representante por La Araucanía- aún se encuentra en el Congreso, pero aguarda en su oficina. La mesa de la Cámara autorizó su conexión y votación vía telemática.

Mientras, en La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, dio cuenta de 1.631 nuevos contagios en todo el país lo que contabiliza desde el inicio de la pandemia 526.438 casos de Covid-19, con 8.968 casos activos.

Además se informaron 66 personas fallecidas, llegando a 14.699 decesos. Las defunciones se registraron en 14 regiones: solo Arica y Parinacota y Tarapacá, del extremo norte del país, no reportan muertes inscritas por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud (DEIS).

Los laboratorios informaron la realización de 35.708 exámenes PCR, con una positividad del 4,57%. En total a la fecha se han realizado 4.703.058.

Según el reporte, los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red Covid son 726, de los cuales 580 están conectados a ventilación mecánica y 83 se encuentran en estado crítico.

El Ministerio de Salud informó también que 18 comunas avanzarán en el Plan Paso a Paso mientras que otras siete retrocederán, a contar del próximo lunes. Entre las que avanzan destaca Santiago que pasa a Apertura Inicial, lo que permitirá un mayor aforo al interior de los restaurantes como también en los cines. Asimismo, ya en la fase anterior de Preparación, podrán funcionar los casinos, pero sólo en las maquinas.

Retroceden a cuarentena las comunas del sur de Chile, Chol Chol, Traiguén y Los Lagos.

En otro plano, el ministro de Salud, Enrique Paris, se declaró "decepcionado" con el paro y la movilización que realizan por este jueves y viernes los funcionarios de la salud que exigen la implementación de tres bonos.

"Sé que no sólo quieren aplausos sino que otras cosas más, sin embargo, lamento profundamente y me decepciona el llamado a paro y movilizaciones" a pesar de las más de 46 reuniones que mantuvo el Minsal con los dirigentes, dijo el ministro.

Según la autoridad, "se cerraron durante estos meses 21 acuerdos y quedaron pendientes o en desarrollo sólo tres".

Aseguró que "he dialogado y he conversado con ellos, por eso me duele el paro, me duele mucho porque atenta contra la salud de los pacientes" "Les solicito que recapaciten y si, humildemente, este ministro ha cometido algún error que ha afectado a los gremios, pido disculpas porque no quiero que nuestras diferencias afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados. Con la salud no se juega", cerró el titular de la cartera.

Los funcionarios de la salud marcharon por el centro de Santiago, desde Plaza Dignidad hasta las puertas del Minsal a los gritos "El ministro nos engañó y a la calle nos mandó.