12/11/2020 - Subsidio

El IPSST trabaja para garantizar las prestaciones sanatoriales de sus afiliados

Fernando Avellaneda, interventor Subsidio de Salud (IPSST), se reunió esta mañana con el gobernador Juan Manzur para poner en conocimiento las negociaciones frustras con la Asociación con Clínicas y Sanatorios.

Estuvimos trabajando en forma continua para encontrar un acuerdo económico para poder seguir con las prestaciones para que los beneficiarios de la Obra Social sean atendidos normalmente”, comentó Avellaneda.

En relación a no encontrar un acuerdo en las negociaciones entre ambas partes, el interventor informó que el presidente de la asociación, Eduardo Vega Olguín, nos comunicó que "no estaban de acuerdo con la última propuesta económica, por lo que se decidió rescindir el convenio prestacional a partir del 31 de diciembre del 2020. En tanto, ante la amenaza de no atender a pacientes Covid a partir de mañana, el IPSST presentó una Acción de un amparo ante la Justicia Provincial a fin de garantizar las prestaciones sanatoriales de los más de 330.000 afiliados", expresó Avellaneda.

Asimismo, dijo que "ayer se les presentó una propuesta económica y se les abonó poco más de 51 millones de pesos en concepto de anticipo. Hasta hoy, no fue presentada por parte de la Asociación las carpetas correspondientes al mes de septiembre que deberían ser abonadas en noviembre contractualmente".

“Uno de los temas, que son parte de las negociaciones, tiene que ver con la serie de valores adicionales para el tratamiento de pacientes Covid, situación que fue subsanada la semana pasada. El pedido principal que tiene la asociación es ver la posibilidad de generar un incremente en los valores prestacionales generales", del orden del 45% imposible de atender por parte de la Obra Social Provincial.

Además, mencionó que la situación económica se vio afectada desde el año pasado, pero que se está trabajando en ese sentido. “Estamos trabajando para encontrar soluciones. Algunas son operativas y más sencillas de solucionar y otro, como lo económico y financiero que, habrá que buscar un acuerdo”, finalizó Avellaneda.