12/11/2020 - Fines estadísticos

Realizan testeo de anticuerpos a personal de salud que tuvo Covid

La intención es saber si hay presencia de anticuerpos y sacar porcentajes de la población infectada que desarrolló inmunidad.

“El objetivo de esta actividad es controlar al personal y, con base en esto, poder realizar un seguimiento del mismo”, explicó la jefa de Salud Ocupacional del Departamento de Recursos Humanos del Siprosa, Clara Amaya.

“En esta oportunidad estamos junto al equipo de Marisa Díaz, coordinadora de los testeos rápidos de la provincia, acompañando en una tarea conjunta solicitada desde el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Rossana Chahla, en un control de testeo de anticuerpos. Hoy, al personal de unidades Covid del hospital Eva Perón”, comentó Amaya.

En tanto, Díaz explicó de qué se trata esta acción: “Estamos realizando en cada hospital, a partir de un listado con el personal que estuvo infectado, y según el tiempo que transcurrió desde la enfermedad, si han desarrollado o no anticuerpos y qué tipo”. En este sentido, especificó que en este tipo de infección es indistinto hablar de igM o igG (inmunoglobulina M e inmunoglobulina G). “Lo importante es saber si hay presencia de anticuerpos y sacar porcentajes de la población infectada que desarrolló inmunidad”, aseguró la doctora.

Siguiendo la misma línea, la coordinadora de testeos rápidos de la provincia explicó que no pueden especificar el tiempo de la inmunidad, dado que actualmente no existe una evidencia científica que la demuestre. “Algunos papers hablan de períodos de 6 y 8 semanas, otros hacen referencia a 3 y 6 meses, y hay quienes expresan que, si hay un coronavirus similar en un 80% genéticamente a los coronavirus estacionales, darían una inmunidad de 9 meses a un año, lo cual no estamos viendo en este tipo de virus”, detalló.

Para finalizar, Díaz valoró el esfuerzo y la preocupación del Ministerio de Salud Pública que les da la oportunidad de realizar el seguimiento oportuno al personal de salud, no sólo desde el punto de vista clínico y epidemiológico, sino también en el grado de inmunización que desarrollaron.