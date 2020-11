AMPLIAR Asumieron ayer Arce y Choquehuanca

08/11/2020 - Presidenciales de Bolivia

Arce reivindicó a las victimas del gobierno de facto y prometió gobierno para todos

Durante su discurso de asunción, el flamante mandatario denunció que a partir del golpe del 10 de noviembre de 2019 su país "fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes" pero no mencionó a su mentor político, Evo Morales.

Sigue.

En un emotivo discurso de casi media hora en la Asamblea Legislativa, el presidente Luis Arce no se guardó alusiones duras contra el régimen transitorio y prometió gobernar en adelante para todos los bolivianos y recuperar la estabilidad del país.

“Gobernaremos con responsabilidad e inclusión, respetando a todas y todos”, dijo el mandatario al terminar su discurso en el que se quebró al final al recordar —como dijo— testimonios de sufrimiento de algunos bolivianos mientras pudo escucharlos durante su campaña electoral

Arce, de 57 años y exministro de Economía en los periodos de gobierno de Evo Morales, fue ungido este domingo por el flamante vicepresidente David Choquehuanca en sesión especial en la Asamblea Legislativa.

Al acto asistieron invitados nacionales e internacionales, entre ellos el rey Felipe VI, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Paraguay, Mario Abdo, y de Colombia, Iván Duque, y el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, además de los expresidentes de Bolivia Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa, y delegaciones de gobierno regionales y europeos.

Régimen de Áñez

Nada más al agradecer la presencia de los invitados, Arce hizo una notoria alusión sin nombrar a Áñez, a quien considera golpista, cuando dijo que saluda a “los expresidentes democráticos”. La exmandataria se había refugiado desde el sábado en Trinidad y no formó parte de ninguna de las actividades oficiales y protocolares de la transmisión de mando.

Con un hemiciclo repleto de senadores, diputados, invitados y la familia de Choquehuanca y del propio presidente, Arce recordó el “golpe de Estado” de noviembre de 2019, que supuso la renuncia del entonces presidente evo Morales, y rindió la arenga de “honor y gloria” a los “héroes de la democracia” de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y El Pedregal (La Paz), unos 37 manifestantes que murieron en represión militar y policial entre el 10 y 19 de noviembre.

“Son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen, pero también son también símbolos de la resistencia” del pueblo, afirmó el mandatario.

“A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes”, afirmó.

Triple crisis

Culpó a Áñez de causar a partir de entonces una triple crisis, en un “año fatídico por el golpe y la pandemia”.

Señaló que la crisis política la “generó un gobierno que no salió de las urnas ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos de su apegó a la Constitución”.

Sobre la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, aseguró que “el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada”.

Y en relación a la crisis económica, dijo que ésta fue “derivada de la incapacidad de un gobierno para generar un crecimiento económico con justicia social”.

Desde la recuperación de la democracia en 1982, “nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución”, apuntó el mandatario.

“Se estigmatizó a los movimientos sociales, a los campesinos, a los indígenas y obreros; se los llamó salvajes, sediciosos, terroristas; se humilló a las mujeres de pollera, se quemó nuestra wiphala”, recordó.

Fustigó las acciones de “grupos paramilitares” durante el régimen saliente.

Consideró que “en los hechos, estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene y cuando no, recurren a la desestabilización, a la violencia y a golpes de Estado para hacerse el poder”.

Propuestas

Entre las principales propuestas, Arce planteó al retorno del “modelo económico, social, comunitario y productivo” para asegurar el crecimiento y la estabilidad del país.

“Tenemos grandes proyectos que vamos a poner en marcha gradualmente en los próximos meses, cumpliendo así nuestro compromiso de campaña con el pueblo, porque día que pasa sin tomar acción, día que se complica la situación de Bolivia”, dijo.

Planteó la necesidad urgente de recomponer la institucionalidad del país y hacer justicia para quienes pudieran haber sido afectados por las políticas represivas.

Sin embargo, dijo que no concibe la venganza como fin. “Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza, que no respete la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio”.

“Eso debe acabar. Creo y apoyo el refuerzo, la institucionalidad del Estado, y en generar un ambiente seguro y estable donde los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción”, aseguró Arce.

Unasur y Celac

En relación a la política exterior, apostó por la revitalización de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y reivindicó la “integración Sur-Sur en un mundo globalizado en que no se imponga designios desde el Norte”.

“Apostamos por una integración emancipadora y no subordinada que considere todos los ámbitos de la vida, desde la salud, la educación hasta la económica comercial”, arengó frente a los mandatarios invitados.

Al terminar el acto en la Asamblea Legislativa, Arce se dirigió a la Casa Grande del Pueblo, que será la sede de su gobierno, donde recibió el saludo protocolar de los jefes de Estado y de Gobierno invitados, además de organismos internaciones y autoridades legislativas.

Más tarde ofreció un almuerzo en el mismo edificio.