06/11/2020 - Anuncio de Fernández

Las claves de la fase que comienza el lunes

El máximo mandatario celebró que "la cantidad de casos es hoy menos de la mitad de lo que eran hace 8 semanas" en esta zona. Llamó, de todos modos, a la "responsabilidad colectiva y social ciudadana" ante un "problema latente". Las medidas se extenderán hasta el 29 de noviembre.

El presidente Alberto Fernández anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará de estar bajo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y pasará a una etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), a partir de este lunes y hasta el 29 de noviembre. En otras 10 provincias continuarán con el ASPO, en el marco de la nueva etapa de las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus.

"Es hora de que el AMBA, único lugar que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en ASPO, pase a una etapa de DISPO", afirmó el máximo mandatario, aunque aclaró que este nuevo escenario no implica "que el problema se haya resuelto", por lo cual llamó a la "responsabilidad colectiva y social ciudadana" ante un "problema latente".

El mandatario habló del momento de "relativa tranquilidad" que se vive en el AMBA actualmente gracias al cumplimiento efectivo de las pautas sanitarias y a que en esta zona "la cantidad de casos es hoy menos de la mitad de lo que eran hace 8 semanas". Exhortó a todos los ciudadanos a extremar los recaudos a pesar de las nuevas habilitaciones.

Las claves del nuevo Dispo

Sobre cómo se aplicará la medida, el máximo mandatario indicó que "no dista mucho de lo que es hoy" ya que en este tiempo se fueron abriendo distintas actividades. Esta nueva etapa dispone que se pueda circular sin autorización, mientras que el transporte "seguirá exclusivamente al servicio de los que están autorizados a tareas esenciales".

"El resto podrá circular, pero no podrá utilizar el servicio de transporte de pasajeros. Esto es muy importante que lo entendamos, porque allí la experiencia indica que es donde más fácilmente se generan situaciones de contagio", aclaró.

Además, Fernández remarcó que los lugares de esparcimiento como bares y restaurantes "solo van a poder funcionar en las condiciones que la autoridad local disponga", mientras que "toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida", como es el caso de teatros, cines y recitales.

Las medidas que detalla el Presidente fueron definidas luego de las conversaciones que mantuvo con gobernadores y de la reunión que esta mañana se concretó en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El video completo

El gobierno porteño anticipó que las medidas preventivas continuarán y que se deberán solicitar permisos para todas actividades, tal como venía ocurriendo en la Ciudad desde hace varias semanas. También dio a conocer que avanzará con el retorno de las actividades presenciales en las escuelas.

Por su parte, el gobierno bonaerense dejó claro que no se trata del fin de la cuarentena, sino el comienzo de una nueva etapa. "No van a cambiar tanto las cosas", consideró la ministra de Gobierno, Teresa García y ratificó que "en lo educativo, los distritos bonaerenses que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario".

La vacuna

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado reveló que esta mañana mantuvo una charla telefónica extensa con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. "Le dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna. Allí hemos logrado avanzar y dar pasos importantes. Estamos trabajando con el fondo soberano de Rusia para poder llevar adelante un acuerdo entre países para la provisión de vacunas", adelantó.

"Estamos trabajando online con los estudios de la fase 3 que se hacen en Rusia, con la idea de que la ANMAT cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna, si es que está en condiciones", aclaró.

En relación al volumen disponible, el Presidente informó que Argentina recibió "la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, 20 millones de dosis" y que "podríamos cubrir con las dos vacunas a 10 millones de personas, si todo va bien, a partir de finales de diciembre".

Por otro lado, hizo hincapié en que una vez que la vacuna esté lista, se deberá llevar a cabo un "enorme esfuerzo" puesto que "la tarea de vacunar exige toda una logística para llegar rápidamente a cada rincón de la Argentina".

"Ahora nos vamos a dedicar a preparar el proceso de vacunación de los argentinos. Para eso vamos a hacer una suerte de gran comando al que voy a poner al frente a los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad, Interior y vamos a ponernos en contacto con las 24 provincias de Argentina, con el propósito de organizar del mejor modo la vacunación de los argentinos y argentinas".

Sobre la manera en la que se administrará la vacuna, explicó que "no es una tarea simple" porque "la vacuna requiere ciertos cuidados y una logística singular". "En algunos casos la vacuna requiere un nivel de enfriamiento importante, en otro menor, y todo eso nos exige prepararnos y organizarnos. Y saber con cuántos vacunadores y vacunadoras contamos para llevar adelante la epopeya de ponerle fin al virus con la vacuna", resaltó.

"La posibilidad de lograr este acuerdo nos da una gran tranquilidad, porque permite pensar que podemos contar con la vacuna prontamente. En eso estamos absolutamente involucrados, hacia la concreción de ese logro estamos dedicados y poniendo todo nuestro empeño", destacó.

Con respecto a la situación de otras vacunas, Fernández detalló: "Tenemos acuerdos firmados con otros laboratorios. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750 mil personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina". "Podríamos a partir de marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford. También hicimos un acuerdo para buscar una vacuna china que está dentro de la posibilidades que estamos analizando", agregó.

Para poner fin a las críticas que aparecieron estos días, Fernández describió que todas las vacunas "tienen un nivel de calidad técnica de altísimo en todos los casos. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de quienes las producen. Por lo tanto para nosotros es muy importante lograr esos acuerdos y cuanto antes empezar a vacunar".

Trabajo en equipo

Alberto Fernández confesó que tanto él como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sienten "satisfechos" con el trabajo que hicieron hasta la fecha y destacó la importancia de trabajar en conjunto."Los tres nos sentimos satisfechos con el trabajo que hicimos hasta hoy. Logramos el objetivo de que nunca la crisis sanitaria se nos vaya de las manos. Logramos que ningún porteño ni bonaerense se haya visto obligado a carecer de atención médica por insuficiencia del sistema", aseguró.

"Cuando nos unimos para trabajar juntos en la pandemia, todos estuvimos al lado de todos y fue más fácil llevar el tormento de una pandemia. Los tres coincidimos que haber trabajado como trabajamos hizo mucho más fácil lo que parecía ser un problema muy difícil de resolver. Lo fue. Pero fue más fácil por el trabajo mancomunado", expresó.

El problema no está resuelto

A pesar de los anuncios, el Presidente repitió que el problema no está superado, y le pidió a las y los ciudadanos mantener los cuidados correspondientes: distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos. En este sentido, le envió un mensaje a los adultos mayores, sector que seguirá con licencia: "La experiencia dice que el promedio de los decesos ocurridos como consecuencia de covid ronda la edad de 74 años, es una prueba contundente del riesgo que corren los mayores adultos si es que se contagian. Les pido que dupliquen los cuidados. Es un virus que cuando ataca a personas de más edad potencia el riesgo". "Les pido a todos el cuidado particular y no olvidar que el problema sigue en pie y que todo el esfuerzo hecho nos da la posibilidad de las aperturas y de este paso del Aaspo al Dispo. Que esto no haga pensar que el problema está superado", concluyó.