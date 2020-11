04/11/2020 - Mercado

¿Por qué ahora el dólar está bajando?

La decisión de Economía y el Banco Central de tomar control del mercado cambiario interviniendo diariamente en la plaza de los dólares contado con liquidación y mep (mercado electrónico de pagos) produjo una alteración de la tendencia.

Los devaluadores todavía siguen buscando motivos para explicar que el mercado cambiario no se está comportando como ellos pensaban que iba a evolucionar. Las cotizaciones de los dólares Bolsa (ccl y mep) y blue no sólo no superaron los 200 pesos, como apostaron hace diez días, sino que siguen bajando.

Este miércoles el blue anotó su octava baja consecutiva, al retroceder 4 pesos para cotizar a 161. Mientras que el contado con liquidación cerró sin cambios en 145 pesos, y el mep (mercado electrónico de pagos) terminó en 139,75 pesos.

Analistas de la plaza cambiaria señalan los siguientes factores para entender qué está pasando con los dólares no oficiales:

1. La decisión de Economía y el Banco Central de tomar control del mercado cambiario interviniendo diariamente en la plaza de los dólares ccl y mep.

2. La oferta de alternativas de inversión en pesos con títulos en pesos ajustados a la evolución del tipo de cambio oficial (bonos dolar-linked).

3. El anuncio del ministro Martín Guzmán de un programa bimestral fiscal y monetario que fue una señal dirigida hacia analistas y financistas. Una de las medidas es que el Tesoro no pedirá pesos vía Adelantos Transitorios del Banco Central.

Esa estrategia logró revertir la tendencia cambiaria y, de ese modo, la brecha cambiaria con el blue se redujo hasta el 103 por ciento, la más baja desde principios de octubre, cuando había llegado al 150 por ciento a fines de ese mes. Con la caída de este miércoles, el blue retrocedió 34 pesos desde el máximo de 195 pesos marcado el 23 de octubre pasado.

La relativa tranquilidad en el mercado derivó en que el Banco Central comprara 9,1 millones de dólares este miércoles. El lunes había comprado 88 millones y al día siguiente había vendido 50 millones. O sea, el equipo económico logró cierta estabilización en un frente sensible en un escenario que igual sigue complicado. Pero ahora la tendencia no es hacia un solo lado, la de pérdida de reservas, sino que hay compras y ventas.

Por otro lado, en la plaza bursátil las acciones líderes bajaron 2,0 por ciento en promedio, mientras que las cotizaciones de los bonos cerraron con leves subas o bajas, dependiendo la serie. Por esto último, el índice de riesgo país casi no tuvo variación respecto al día anterior, al terminar en 1431 puntos.