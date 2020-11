AMPLIAR Lugar de las excavaciones en el estadio chileno

03/11/2020 - Excavaciones

Alerta de organismos de DDHH chilenos por unos hallazgos en el Estadio Nacional

Organizaciones chilenas de derechos humanos clamaron acceso a las excavaciones que se realizan en el Estadio Nacional, el escenario deportivo que fue campo de concentración tras golpe militar de 1973, tras un hallazgo arqueológico durante los trabajos de remodelación de ese recinto que será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Sigue.

El diario on line Mostrador reveló hoy que en el lugar se encontraron dos piezas de carácter patrimonial, que ya tenían en alerta a la Corporación Memoria, que opera en el estadio pero que desde marzo no puede ingresar a sus oficinas por la pandemia.

Wally Kunstmann, dirigenta de la Corporación Memoria, señaló al sitio virtual que había recibido información de personas anónimas sobre la existencia de osamentas en el recinto, una situación que calificó de "bien mortificante".

"Siempre hemos sentido y pensado que en algún lugar del Estadio tiene que haber osamentas, porque cuando llevaban a las compañeras y compañeros al sector de la caracola, que está en el Velódromo, era el lugar de más terribles torturas, y algunas no regresaron. Ahí funcionaban agentes que vinieron de Brasil, de Argentina, y todos preparados en la Escuela de las Américas", afirmó.

Añadió que la Corporación, como representantes de los derechos humanos, busca conversar con los ministerios de Justicia, Deporte y Cultura para tener acceso a los lugares donde se realizan los trabajos en la actualidad "para que vigilemos y seamos testigos de si hay o no hay osamentas".

Kunstmann contó que en mayo tuvieron acceso por un momento acotado a los trabajos tras una primera información sobre hallazgos arqueológicos, pero recién pudieron entrar dos semanas después.

En el lugar le dijeron que había un funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue desmentido a El Mostrador por el organismo.

"No es saludable para las organizaciones que debamos estar pidiendo autorización para entrar a los lugares", criticó. "Pido que se consideren las ansias de la Corporación de ser testigos de los trabajos que se están realizando y de los que se van a hacer, sobre todo en ese sector. Para nosotros es de suma importancia tener observadores reales", clamó la dirigente.

El Mostrador también consultó a la Mesa Sitios de Memoria y Arqueología del Colegio de Arqueólogas/os señaló, quienes respondieron que tampoco han participado de excavaciones u otras intervenciones incluidas en las obras del proyecto.

"Como Mesa estamos atentas al proyecto, y esperamos que las instituciones involucradas velen por todos los requerimientos técnicos y éticos que deben respetarse en casos como los del Estadio Nacional, manteniendo informados y facilitando la participación de los distintos actores involucrados en el espacio, incluida la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional", dijo la Mesa.

Puntualizó que "las intervenciones contempladas en el proyecto consideren que, si bien en la actualidad sólo espacios específicos del recinto están marcados como sitio de memoria, la represión y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado después del 11 de septiembre, trascienden esos espacios al interior del recinto".

Una fuente oficial señaló al diario on line que las dos piezas son un trozo de cerámica de no más de 10 centímetros de largo, y una pluma (lapicera) de 12 centímetros de largo. Ambas están en proceso de análisis para determinar su data, y los pozos fueron ejecutados por un arqueólogo especialista en sondajes, no encontrando otro tipo de hallazgos.

La fuente agregó que ambos informes serán ingresados al Consejo de Monumentos para su conocimiento, y así poder concluir las obras de movimiento de tierras. Pero el Consejo aún no recibe información alguna al respecto.