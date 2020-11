AMPLIAR Obras de vías férreas

03/11/2020 - Obras

Recuperan vías férreas en Tucumán

Continuando con la agenda de trabajo que mantuvo el gobernador, Juan Manzur, con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, supervisaron el avance de las obras de recuperación del Ramal C8 del tren Belgrano Cargas, en la localidad de Las Cejas.

Cabe recordar que, en el mes de junio, el ministro Meoni visitó la provincia para recorrer, junto al Gobernador, obras de infraestructura que, por orden del presidente Alberto Fernández, se han puesto nuevamente en marcha, como las obras en el Belgrano Cargas.

Hoy en el interior del interior, en la Argentina profunda viendo la productividad y la potencialidad que tenemos. El Gobierno de la nación está haciendo una inversión millonaria para generar que el tren vuelva a circular, creando una mayor competitividad”, dijo Manzur.

“Estos avances despertaron el entusiasmo y la esperanza de generar nuevas inversiones en un futuro cercano. Como lo dice nuestro presidente, Alberto Fernández esto es proyectar y poner de pie al país”, concluyó el Primer Mandatario.

Del recorrido formaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; la ministra, Carolina Vargas Aiganasse; los diputados, Mario Leito, Gladys Medina y Mabel Carrizo y el vicepresidente 1º de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse.

Meoni dijo que “nos sentimos comprometidos con el desarrollo de cada lugar. Sobre todo en donde hay poca gente pero mucha producción. Son lugares donde están nuestros recursos naturales que generan trabajo. Cuando se recuperen las vías ferroviarias los trenes circularán más rápido y ganando costos logísticos. De este modo, muchos sectores tendrán mayor intención de invertir.

Informó que el 16 de noviembre se firmará la Adenda N°5 para avanzar con obras en el tramo Las Cejas-San Felipe para conectar la provincia. La red ferroviaria tiene sentido si se integra, especialmente con el nodo logístico.

-El ferrocarril de carga podrá transportar alrededor de 2 millones de toneladas de maíz y soja hasta los puertos de exportación, en Santa Fe, ya que esta zona, por sus ventajas geográficas, permite mayor capacidad de remolque.

-Se le brindará una solución a los productores regionales, quienes contarán con una alternativa logística más económica y eficiente al camión, al mismo tiempo que reduce el tránsito en rutas y la contaminación ambiental.

-Colocarán nuevos rieles más pesados sobre durmientes de hormigón más resistentes, con nuevas fijaciones y piedra balasto. Gracias a esta modernización, se podrá transportar más carga en menos tiempo.

-Se crearán 300 puestos de trabajo genuinos de tucumanos que viven en la zona

-Se está montando en la obra pre moldeados donde va a pasar el ramal. Son alcantarillas que se montan en fragmentos, hechas de hormigón

-Los trabajos van desde Las Cejas hasta Garmendia donde se conectan con otra vía en obra, que va a hasta Rosario de la Frontera. Forman parte de la etapa 3

-La inversión ronda los 700 millones de pesos.

-Es una obra que quedó inconclusa del gobierno nacional anterior.

El Presidente de la Cámara de Diputados, expresó que: “Tener un ferrocarril que baje el costo de la logística, el precio de los productos tucumanos en su salida al mundo, tener un aeropuerto con cámara de frio con pista preparada para llevar los productos tucumanos al mundo es precisamente, apostar a que el trabajo tucumano pueda salir al mundo a un precio competitivo. Eso requiere inexorablemente inversiones en infraestructura, que es la que está realizando el Estado por decisión del presidente Alberto Fernández que cree que la mejor forma de federalizar la Argentina es partir de generar igualdad de posibilidades en la competitividad”

Además, dijo que “tenemos que construir una Argentina en la que empleadores y empleados se vean beneficiados por las decisiones del Estado. No hay trabajo si no hay empresarios, no hay empresarios si no se genera estabilidad económica y una inversión genuina del Estado, interviniendo en el PBI de la Argentina”.

La diputada Medina recalcó que “con esta gran obra, en el interior del interior, el Gobierno nacional apela al federalismo”. Por su parte, Carrizo dijo que “esto representa trabajo para todos los tucumanos. Además destacó la importancia del trabajo conjunto entre diputados, Nación y Provincia”.

Por último, Leito sostuvo que “una obra ferroviaria muy importante sobre todo para el sector productivo. Tener un gobierno federal significa mirar al interior y darle lo que necesita”.