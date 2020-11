AMPLIAR Exigen justicia por el femicidio de Paola Tacacho

Representantes de distintas organizaciones feministas se movilizaron este lunes frente a Casa de Gobierno, para pedir justicia por Paola Tacacho. La profesora de inglés tenía 32 años.

El hecho Entre noviembre de 2015 y mayo de 2020, Paola Estefanía Tacacho, profesora de inglés de 32 años, denunció 13 veces a Mauricio Parada Parejas, un hombre de su misma edad que desde que había sido su alumno en un terciario, en el 2014, la acosaba y amenazaba de muerte a ella y a su familia.

"Sus familiares no están en condiciones de hablar, pero aquí somos todas las voces de Paola", expresaron en la marcha. Además leyeron una carta que escribió Ana Tacacho, hermana de la víctima, pocas horas después del crimen y que se viralizó en las redes sociales. "Desde que la conoció, Mauricio Parada Parejas se obsesionó con ella y poco a poco fue premeditando todo", dijo.

"La Justicia de Tucumán nunca hizo nada, nunca movieron un dedo para protegerla ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política de la provincia", agregó la joven.

Una de las voceras de la protesta sostuvo luego que "sin juicio político contra Francisco Pisa no hay justicia para Paola" y aseguró que "no es la primera vez que el juez Pisa deja en completo desamparo a las víctimas tucumanas".

Duro cuestionamiento a la justicia provincial

"No puedo creer en la injusticia, yo la acompañé a la fiscalía durante cinco años a poner las denuncias", recordó Marcelo Rodriguez, amigo de Paola Tacacho, en diálogo con La Gaceta, en el marco de la marcha que se realizó en la plaza Independencia.

"Estoy destrozado, no puedo procesar esto que está sucediendo. Ella era una excelente persona, muy inteligente y trabajadora, hablaba tres idiomas, yo la quería mucho", dijo.

Rodríguez destacó que durante los cinco años en que Mauricio Parada Parejas acosó a Paola, hasta matarla, "hicimos todo lo que se suponía que teníamos que hacer en la justicia: denuncia tras denuncia y esperar. La familia está indignada, los amigos también, estamos sufriendo mucho", insistió.

Marcha por Paola: "a la Justicia ya no le pido nada porque mi amiga está muerta".

Piden juicio político al juez Parada Parejas

Desde la Fundación María de los Ángeles informaron que solicitarán Juicio Político contra el juez Francisco Pisa, que en 2016 decidió sobreseer al ahora asesino por falta de pruebas.

Carlos Garmendia, abogado de la fundación presidida por Susana Trimarco, confirmó a eltucumano.com que llevarán a cabo la solicitud contra el magistrado, por su fallo al que calificó como "una vergüenza". “Es el peor juez, es muy malo”, lanzó el letrado.

“Yo tengo muy en claro de que Pisa es el peor juez del Poder Judicial y considero que en estas circunstancias extremadamente críticas que venimos atravesando con el Poder Judicial en general y en especial el fuero penal, creo que los abogados tenemos que tener el rol de exponer estas cosas, de hacerlas visibles y que saquen a estos jueces que no sirven”, señaló el abogado que contó que con anterioridad denunció penalmente al juez por su desempeño en una causa ligada a la Chancha Ale.

“Susana Trimarco entendió que es una barbaridad lo que ha pasado con esta sentencia. Si al tipo lo hubieran sometido a un proceso, a un debate oral, hubiese sido condenado o no. No lo sé. Pero probablemente hubiese cesado, eso es una posibilidad que la hemos perdido porque Pisa decidió que el tipo no vaya a ser juzgado”, agregó Garmendía.

“En la sentencia salen todos los elementos. Ahí se muestra cómo el fiscal Darío López Ávila decide llevarlo a juicio por el delito de desobediencia judicial en dos ocasiones, en dos circunstancias que viola la perimetral que ya tenía Paola”, apunta para luego detallar las fallas en la decisión de Pisa. “Los elementos de prueba con los que cuenta el fiscal en ese momento son la denuncia que hace la víctima, la ratificación de esa denuncia y ampliación de su declaración en sede judicial y la declaración testimonial de un amigo de la víctima que relata cómo en varias ocasiones él violaba la cautelar. Hay algunas imprecisiones en el relato, no se acuerda la fecha pero es claro en ese sentido”, destacó.

“Para Pisa eso no es suficiente y para que no haya un desgaste de la Justicia lo archiva, los sobresee. Para que el juez pueda sobreseer al acusado durante la instrucción tiene que tener certeza de la inocencia. Ahora, con el elemento del testigo desaparece la certeza de inocencia. Cuando vos vas a condenar tenés que tener certeza de condena y el debate oral te permite traer más gente, más testigos, profundizar, hacer una pericia psicológica o psiquiátrica, cosas que en la instrucción no son necesarias”, enumeró Garmendia.

Por último hizo un análisis de las razones del magistrado: “Primero el juez es un ignorante porque tomó la decisión de desobedecer los elementos de prueba que justificaban que vaya juicio. Es una decisión de Pisa. Esta decisión pudo haber estado influenciada por alguien, por un pedido, no sabemos, o por su propia ignorancia o por su propia mirada machista de la realidad. Sea como sea este tipo no puede seguir como juez”, sentenció.

Sobre el pedido de Juicio Político, Garmendia afirmó que el mismo sería realizado en las próximas horas, y que además de su firma llevará también la del abogado José D’Antona, otro de los letrados que participó en el histórico juicio de Marita Verón.