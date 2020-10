AMPLIAR Evo Morales, el día de las elecciones que ganó el MAS. Foto: AFP

Evo Morales ratifica el 11 de noviembre como fecha de su retorno a Bolivia

El expresidente boliviano, Evo Morales, dijo que volverá a Bolivia el 11 de noviembre, el mismo día que salió de su país un año atrás, y reiteró que no formará parte del futuro Gobierno del presidente electo Luis Arce sino que se limitará "cuidar los principios ideológicos" de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Levantan restricción migratoria El Ministerio Público comunicó ayer viernes a la dirección general de Migración que no pesa en contra del expresidente Evo Morales ninguna orden de aprehensión, por lo que podrá ingresar libremente al país. "Se ha dado cumplimiento a lo que ha ordenado la autoridad constitucional y ya se ha emitido el requerimiento en cumplimiento al auto constitucional donde el juez determina que se levante esta medida", señaló Sergio Bustillos, fiscal coordinador de La Paz, de acuerdo a Unitel.

Morales abandonó Bolivia el 11 de noviembre de 2019, después de unas elecciones en las que el escrutinio oficial lo dio como ganador pero en las que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció sospechas de fraude.

La amplia victoria de Arce en los comicios del 18 de octubre, con más del 55% de los votos, "es la mejor prueba de que no hubo fraude el año pasado", sino un "golpe de Estado", evaluó Morales en una entrevista con la cadena británica BBC.

El exdirigente cocalero atribuyó la victoria de Arce a una mezcla del reconocimiento a la labor de los sucesivas administraciones del MAS y a la "mala" gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien lo sucedió como Presidenta.

Morales, no obstante, insistió en que ahora no prevé volver a ocupar un cargo público sino que planea llevar una vida más discreta.

"A Lucho Arce yo le dije que no voy a ser parte (del Gobierno), que no me tomen en cuenta. No me corresponde", reveló.

Dijo que sí está dispuesto a "compartir experiencias" y a "cuidar a Lucho", pero aclaró que ni siquiera va a sugerir nombres para ministros a Arce, en quien tiene "mucha confianza".

Por otro lado, informó que no acudirá a la ceremonia de toma de posesión de Arce, prevista para el 8 de noviembre, dado que ese día "el protagonista es el compañero Lucho Arce".



El futuro presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, había anticipado que Morales volvería el 9 de noviembre, pero Morales aclaró que será dos días más tarde.

"Evidentemente hay que reconocer que tantos años de gestión, tanta guerra sucia y mentirosa nos desgastó. Pero el pueblo no se equivocó, hay que continuar con el proceso de cambio", aseveró Morales antes de admitir que "tal vez" se equivocó al buscar una cuarta reelección.

En este sentido, dijo que no le preocupa un posible giro de su antiguo Ministro de Economía.

"Voy a volver el 11 de noviembre. El 11 (de noviembre de 2019) salí de Chimoré para salvar la vida y el 11 volveré con vida a Chimoré", afirmó a la BBC Morales, quien tras abandonar Bolivia pasó unos días en México hasta llegar a su actual refugio en Argentina.