AMPLIAR Los aportantes retornarán a los bancos por su plata

28/10/2020 - Encrucijada

Los chilenos podrán retirar otro 10% de sus aportes a las AFP

El gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, nuevamente está frente al dilema de las pensiones, luego que una comisión ad hoc del Congreso aprobara el segundo retiro del 10% desde las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP).

Sigue.

Pese a que en julio, cuando se hizo la reforma constitucional para el primer e inédito retiro del 10% se dijo que era por única vez, la ausencia de un plan gubernamental de apoyo a la gente por la pandemia de Covid-19 ha motivado a los parlamentarios a insistir en esta vía.

El criticado ministro de Hacienda, Ignacio Briones, intentó defenderse hoy señalando que "vamos a trabajar con toda la energía, con toda la fuerza. Lo fundamental es lo que los chilenos solicitaron, demandaron con fuerza el año pasado: es mejorar la pensiones hoy día y mañana, y en eso estamos".

Pero rechazó de plano la propuesta del diputado oficialista de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri (quien votó en contra en la comisión de diputados), de que el Estado entregue a la gente el equivalente al retiro del 10%.

"Yo quiero ser muy claro. Pongámonos en perspectiva. Cada uno de estos retiros son 18.000, 20.000 millones de dólares. Eso es un tercio del presupuesto nacional. Es más que el presupuesto de Educación completo. Pongamos en perspectiva los números", increpó.

La ministra de Trabajo, MarÍa José Zaldívar, respaldó a Briones y aseguró que el objetivo del gobierno es mejorar las pensiones.

"Usar hoy los recursos que tenemos para las pensiones del mañana no es el camino correcto", sentencio y añadió que la situación actual de la pandemia no es comparable con la de julio.

"En esa parte, estábamos en la parte más profunda de la crisis, teníamos cerca de 780 mil trabajadores suspendidos y una elevada tasa de desempleo que hoy se ha ido revertiendo.

Nosotros tenemos una gran cantidad de esos 780 mil trabajadores que ya están retornando a sus puestos de trabajo y tienen sus mismos ingresos laborales previo a la crisis y estamos por medio de los subsidios generando nuevas contrataciones", sostuvo Zaldívar.

La ministra agregó que las personas de menores ingresos que ya retiraron sus recursos, no tienen posibilidad de retirar un nuevo 10%.

"Hay una enorme cantidad de personas que no tienen la posibilidad de retirar nada, hablamos de 2 millones. Todos quienes son trabajadores informales no tienen fondos en la AFP, nosotros tenemos que ver que si este es el mecanismo para ayudar a las personas que tienen más necesidad. Y uno ve que las personas con menores ingresos ya retiraron todo, que cerca de 1 millón 900 mil más, que de aprobarse este segundo retiro van a quedar sin saldo y no necesariamente van a poder solucionar este problema, que es real", afirmó.

El segundo retiro del 10% conto con votos oficialistas para ser aprobado, asestando un duro golpe al Gobierno.

La UDI reclamó liderazgo a La Moneda mientras el senador oficialista de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, expuso que si no aparecen soluciones, apoyará el nuevo giro de ahorros previsionales.

"En este minuto creemos que es importante que el Gobierno lidere una alternativa que permita a aquellas familias que necesitan esos recursos no echar mano de nuevo a sus ahorros", dijo la jefa de la bancada UDI, María José Hoffman.

"Nosotros en la UDI estamos con harta responsabilidad, no nos gusta este proyecto, pero obviamente creemos que la presión debe estar en quien hoy está gobernando y tiene que ser el Estado el que no deje sustituir su rol", expresó la representante gremialista.